週六大台北飆36度 彰化以南有強降雨

週六各地沒下雨時感受悶熱，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2024/08/09 21:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（10日）台灣水氣偏多，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，彰化以南有局部短延時豪雨發生；溫度方面，各地普遍32至36度，大台北可能來到36度以上高溫，請民眾留意天氣變化。

中央氣象署預報，週六台灣仍受低壓帶影響，天氣不穩定，環境上吹西南風，尤其清晨至上午雨勢特別明顯，午後在北部及東半部有局部短暫雷陣雨，山區並有大雨出現的機率，外出請攜帶雨具並注意安全；蘭嶼、恆春半島及桃園至苗栗沿海空曠地區易有較強陣風。

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氣溫方面，週六各地高溫普遍為32至36度，特別在大台北地區及花、東局部近山區或河谷處可達36度以上，沒下雨時感受悶熱，戶外活動應多補充水分。

天氣風險公司提醒，各地山區仍會有午後熱對流雷雨發生的情況，也還是有可能會出現短時較大雨勢，在中南部沿海地區夜晚至清晨，有機會配合海陸風環流而出現局部短暫陣雨，提醒要安排週末戶外活動的朋友仍要多留意午後的天氣變化，到山區、溪流邊活動還是要特別注意安全。

紫外線方面，台東縣為紫色「危險級」，台南市、高雄市為「高量級」，其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物仍稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，週六各地高溫普遍為32至36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週六台東縣為「危險級」，台南市、高雄市為「高量級」，其餘縣市為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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