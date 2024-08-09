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岡山筧橋9月底完工通車 新行政中心落腳機15基地

高雄市副市長林欽榮（右三）今天冒雨視察岡山筧橋工程進度。（記者葛祐豪翻攝）

高雄市副市長林欽榮（右三）今天冒雨視察岡山筧橋工程進度。（記者葛祐豪翻攝）

2024/08/09 16:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄林副市長林欽榮今天（9日）冒雨視察岡山筧橋工程，目前橋梁工程已完成橋面板，預計於9月底完工通車；岡山新行政中心也將落腳機15基地。

岡山區筧橋從空醫院路、阿公店路二段路口，跨越阿公店溪至筧橋路與河堤路二段路口，筧橋原橋寬約8公尺，只提供人行及機慢車通行，市府依都市計畫改建為長55公尺，寬20公尺雙向兩車道和人行道的鋼箱梁車行橋梁。

新橋梁底設計高程及通洪斷面，均符合經濟部水利署第六河川分署相關規定，高雄市副市長林欽榮今天前往視察，慰勞施工團隊，目前橋梁工程已完成橋面板，預計於9月底完工通車。

林欽榮指出，岡山是北高雄科技廊帶重要核心，加上未來捷運岡山路竹延伸線RK1等站相繼完工，將帶動岡山TOD大眾運輸導向發展，市府為打造岡山商業及行政雙核心，規劃岡山行政中心現址商業區與筧橋西側機15，兩處市地以跨區公辦都更模式同時開發，期盼與RK1捷開區形成商業發展雙引擎。

高雄市工務局新工處表示，機15基地面積約1.4公頃，未來將成為岡山新的新行政中心，由區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位合署進駐，建物為地下1樓、地上6樓、總樓地板面積約8500多坪，並提供超過780席汽機車位。

本案招商已於6月24日截止，正辦理評選作業中，預計8月底依法公告合格申請人，全案預計118年完工。

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