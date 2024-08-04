基隆老大公廟今開龕門 迎接「好兄弟」接受民間供養

2024甲辰年鷄籠中元祭，今天（4日）下午在基隆市開基老大公廟「開龕門」，基隆市副市長邱佩琳和今年輪值主普的張廖簡姓宗親會主任委員張通榮、張廖簡姓宗親會理事長廖大明、基隆市議會議長童子瑋、立委王正旭、林沛祥等地方仕紳共同開啟龕門。（記者俞肇福攝）

2024/08/04 16:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024甲辰年鷄籠中元祭，今天（4日）下午在基隆市開基老大公廟「開龕門」，基隆市副市長邱佩琳和今年輪值主普的張廖簡姓宗親會主任委員張通榮、張廖簡姓宗親會理事長廖大明、基隆市議會議長童子瑋、立委王正旭、林沛祥等地方仕紳共同開啟龕門，為期1個月的鷄籠中元祭揭開序幕。

開基老大公廟的開龕門儀式，地方俗稱「開鬼門」，從農曆七月一日下午1時30分開始，由今年輪值主普的張廖簡姓宗親會主委張通榮，率各姓宗親會代表與祭，備有豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間接受民間供養。

請繼續往下閱讀...

開基老大公廟的開龕門儀式在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，開基老大公廟副主任委員陳萬金將裝有龕門鑰匙與名冊的錦盒交給邱佩琳，接著邱佩琳再轉交張通榮打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。

在信眾及各宗親會代表關注下，邱佩琳陪同張通榮持鑰匙開啟廟內龕門，打開龕門後，讓好兄弟到人間，直到農曆八月一日（國曆9月3日）關龕門。

邱佩琳說，自己對於參與鷄籠中元祭的宗親會、來賓與信眾表達滿滿敬重與感謝，她指出，中元祭是國家無形文化資產，意義非凡，因為當中富含慈悲與虔誠信仰，中元祭的開燈夜，祈求風調雨順，市政推動蒸蒸日上，猶如春節守歲，是為了家人新的一年健康平安。

童子瑋說，雞籠中元祭，是城市獨特的文化，有170年歷史的傳承，更是我們對先人敬意的體現。期許第170個年頭，中元普度順利平安，基隆風調雨順，台灣國泰民安。

鷄籠中元祭今天凌晨○時完成開燈夜點燈儀式，4000盞普度公燈點亮，8月15日（農曆七月十二日）在主普壇舉辦開燈放彩活動，8月16日舉辦迎斗燈；中元祭重頭戲的放水燈之夜將於8月17日（農曆七月十四日）登場，8月18日（農曆七月十五日）在中正公園主普壇有中元普度儀式。9月3日17時關龕門，18時30分在慶安宮交接手爐，2024甲辰年鷄籠中元祭正式落幕。

2024甲辰年鷄籠中元祭，今天（4日）下午在基隆市開基老大公廟「開龕門」，象徵逝去的先人到陽間接受民眾供品的饗宴。（記者俞肇福攝）

2024甲辰年鷄籠中元祭，今天（4日）凌晨0時完成開燈夜，4000盞普度公燈點亮。（圖為基隆市政府提供）

2024甲辰年鷄籠中元祭，今天（4日）深夜在基隆市開基老大公廟「開燈夜」，基隆市副市長邱佩琳和今年輪值主普的張廖簡姓宗親會主任委員張通榮、張廖簡姓宗親會理事長廖大明、基隆市議會議長童子瑋、立委王正旭、林沛祥等地方仕紳共同按燈。（圖為基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法