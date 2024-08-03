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拜拜怕冥紙燒少「好兄弟」生氣不走了？民俗專家曝1招獲庇佑

現代人祭祀拜拜，隨著紙錢種類多和經濟變富裕，花錢燒紙錢的數量增加，集中燒的量也是一車接著一車，數量驚人。（環保局提供）

現代人祭祀拜拜，隨著紙錢種類多和經濟變富裕，花錢燒紙錢的數量增加，集中燒的量也是一車接著一車，數量驚人。（環保局提供）

2024/08/03 15:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（4日）農曆7月1日，俗稱「鬼月」開始，民眾普渡時會燒金銀紙給祖先和陰間孤魂出來放風的「好兄弟」，許多人認為紙錢燒少了或簡化，會送不走「好兄弟」，因此不敢減量或不燒。

對此，民俗專家、文史工作者蔣敏全則強調，古代中元節拜拜燒銀紙，是陽世人求心靈慰藉，希望求得平安健康，現代人生活富裕，能用錢打理一切，紙錢種類繁多，量也就越燒越多，沒求得平安反而威脅身體健康，已失去意義，信仰應與時俱進進行革新。

蔣敏全說，中元節普渡百年流傳不輟，祭拜「好兄弟」有其歷史淵源，冥界也有其需求，農曆「鬼月」讓孤魂野鬼放假一個月，而陽間根據陰間需求，祭祀時會放水燈或豎燈篙，用意招引、告訴「好兄弟」可前來這裡接受普渡、吃大餐。

蔣敏全說，中元普渡放水燈或豎燈篙，才是祭典中不可省略的項目，燒紙錢只是象徵性求得心靈慰藉，古代，民智未開，看著人家做，自己不做會怪怪的，才「拿香跟拜」模仿燒紙錢。演變至今，大量燒紙錢已失去初衷。

蔣敏全說，道教燒金紙就只有金、銀紙，4、50多前，拜拜燒紙錢的量象徵性，如今跑出一大堆東西，現代人買紙錢也不手軟，使得原本只是求心裡安逸，如今變成大量燒、燒過頭，製造空氣污染，危害自身健康。

他認為，宗教不能墨守成規，跟著時代變遷改進，「以功代金」做善事，是很好的作法，值得持續推廣，今年還加碼送冠軍帽，代表「好兄弟」收到了陽世的功德迴向，會保佑得冠軍，這是善循環，也是真正可以讓民眾獲得身體健康的方法，他相當支持，也鼓勵大家響應。

去年彰化縣環保局推廣「以功代金」，鼓勵民眾省下買紙錢的預算，捐給社福團體，迴向功德給「好兄弟」，效果顯著，善款暴增近3倍，共14萬元。今年環保局延續這股風潮，並加碼送冠軍帽，鼓勵更多人響應「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」的新三燒方式。

紙錢燃燒過程中產生有害人體的健康的污染物，破壞空氣品質，民眾直接受害，原本想求平安健康卻變調。（記者張聰秋攝）

紙錢燃燒過程中產生有害人體的健康的污染物，破壞空氣品質，民眾直接受害，原本想求平安健康卻變調。（記者張聰秋攝）

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