國寶木雕師游禮海、樂信．瓦旦孫子林日龍 獲選模範父親

桃園市政府舉行模範父親表揚，市長張善政與得獎父親們合影。（記者謝武雄攝）

2024/08/03 22:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今天表揚50位模範父親，其中，91歲游禮海是大溪當今最具代表性木藝師，還登錄為桃園文化資產－大溪傳統木工藝之保存者，堪稱國寶級藝術家；林日龍是前市長鄭文燦任內的原民局長，爭取原民福利不餘遺力，還是白色恐怖年代台灣原住民意見領袖樂信．瓦旦的孫子，歷經白色恐怖年代仍樂觀生活。

游禮海19歲就開始接觸西式家具，並學習英文，除了製作家具享譽國內外，也培育許多木藝師傅，獲「民族藝術薪傳獎」肯定，也是文化建設基金會「民族工藝獎」3連霸，作品見證大溪木器的漢、和、洋混搭樣式演變發展。游禮海工作之餘，也不忘子女教育，如今2子2女事業有成，大兒子還在美國從事半導體研發工作。

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林日龍歷經白色恐怖年代，擔任公職更推動多項有利於原住民社區的工作，崁津部落就是他任內規劃以浮覆地讓社區落地生根。

此外，邱文亮聽障，父兼母職將3個兒女拉拔長大，如今兒女都擔任手語翻譯員，包含國慶晚會、立法院會都看得到他兒女身影。74歲的邱文亮雖然在3歲時高燒導致聽障，但他樂觀進取，已經連續12年參加社團活動，走出自我；汪國漳則是全心全意照顧因當兵受傷癱瘓的兒子無怨無悔，工作時摔傷脊椎仍堅持運動。

模範父親還有兩位退役少將，96歲的葉信康歷練軍方重要職務，退休後仍孜孜不倦，以91歲高齡取得碩士學位；蔡鋒至今仍活躍於黨政活動。

桃園市長張善政頒獎給所有得獎父親，與家屬們合影留念，他恭賀50位得獎父親，也提到他們的故事，告訴大家父愛如山、深沉且堅定；由於他們努力與付出，不僅塑造美好家庭，也為社會樹立良好典範。

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