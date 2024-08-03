為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國寶木雕師游禮海、樂信．瓦旦孫子林日龍 獲選模範父親

桃園市政府舉行模範父親表揚，市長張善政與得獎父親們合影。（記者謝武雄攝）

桃園市政府舉行模範父親表揚，市長張善政與得獎父親們合影。（記者謝武雄攝）

2024/08/03 22:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府今天表揚50位模範父親，其中，91歲游禮海是大溪當今最具代表性木藝師，還登錄為桃園文化資產－大溪傳統木工藝之保存者，堪稱國寶級藝術家；林日龍是前市長鄭文燦任內的原民局長，爭取原民福利不餘遺力，還是白色恐怖年代台灣原住民意見領袖樂信．瓦旦的孫子，歷經白色恐怖年代仍樂觀生活。

游禮海19歲就開始接觸西式家具，並學習英文，除了製作家具享譽國內外，也培育許多木藝師傅，獲「民族藝術薪傳獎」肯定，也是文化建設基金會「民族工藝獎」3連霸，作品見證大溪木器的漢、和、洋混搭樣式演變發展。游禮海工作之餘，也不忘子女教育，如今2子2女事業有成，大兒子還在美國從事半導體研發工作。

林日龍歷經白色恐怖年代，擔任公職更推動多項有利於原住民社區的工作，崁津部落就是他任內規劃以浮覆地讓社區落地生根。

此外，邱文亮聽障，父兼母職將3個兒女拉拔長大，如今兒女都擔任手語翻譯員，包含國慶晚會、立法院會都看得到他兒女身影。74歲的邱文亮雖然在3歲時高燒導致聽障，但他樂觀進取，已經連續12年參加社團活動，走出自我；汪國漳則是全心全意照顧因當兵受傷癱瘓的兒子無怨無悔，工作時摔傷脊椎仍堅持運動。

模範父親還有兩位退役少將，96歲的葉信康歷練軍方重要職務，退休後仍孜孜不倦，以91歲高齡取得碩士學位；蔡鋒至今仍活躍於黨政活動。

桃園市長張善政頒獎給所有得獎父親，與家屬們合影留念，他恭賀50位得獎父親，也提到他們的故事，告訴大家父愛如山、深沉且堅定；由於他們努力與付出，不僅塑造美好家庭，也為社會樹立良好典範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
忍病痛工作獨力養育子女 竹縣身障原民陳志強當選模範父親
2024/08/03 15:12

忍病痛工作獨力養育子女 竹縣身障原民陳志強當選模範父親
辦桌界南霸天「阿勇師」獲模範父親 領完獎換裝辦桌去
2024/08/03 17:52

辦桌界南霸天「阿勇師」獲模範父親 領完獎換裝辦桌去

中醫大暨醫療體系尖端醫療、遠距照護 全面守護樂齡長者
宜蘭老船長捐腎救女續命 高齡92歲獲頒模範父親
2024/08/03 12:15

宜蘭老船長捐腎救女續命 高齡92歲獲頒模範父親
91歲老鄰長樂當環保志工 蔡長庚獲選彰化縣模範父親
2024/08/03 17:31

91歲老鄰長樂當環保志工 蔡長庚獲選彰化縣模範父親

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播