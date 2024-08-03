辦桌界南霸天「阿勇師」獲模範父親 領完獎換裝辦桌去

知名總舖師汪義勇，獲選今年永康區的模範父親，也代表到市府接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/03 17:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「辦桌界南霸天」之稱的台南知名總舖師「阿勇師」汪義勇，獲選今年永康區公所的模範父親，並代表地方接受市政府社會局「晶鑽爸爸」表揚，今天上、下午趕場領獎的他，臉上藏不住喜悅，直說這是人生中的一大鼓舞；典禮結束後，他立刻返家換裝，開始忙碌晚間的宴席事宜。

社會局今天早上在新營區的南瀛堂舉行父親節感恩表揚活動，代表永康晶鑽爸爸楷模的汪義勇也盛裝與會，接受市長黃偉哲頒獎。

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永康公所則在下午於社教中心舉辦模範父親表揚典禮，區長李皇興主持，包含41里與3社福團體的得主陸續上台受獎，立委陳亭妃與議員林燕祝、林冠維、楊中成、陳秋萍、黃肇輝、朱正軒等都到場。

早上才前往新營的汪義勇，下午也回到永康，參加區公所的表揚，代表西灣里模範父親，接受頒獎，妻女、兒孫都到場，三代同台合照，場面溫馨。

由於今天是週休假期，頒獎典禮結束後，汪義勇就得立即上工，從模範父親變回總舖師，趕回去整理，準備晚間阿勇家餐飲事業「漂亮莊園」的宴席。

汪義勇說，能夠獲選模範父親真的很開心，這是人生過程中的重要激勵，尤其一路走來，家人可以和諧地攜手打拚，給他很大的支持動力，也感謝西灣里長李元慶的推薦，以及各界鄉親的愛戴。

已屆7旬的汪義勇，目前有4名孫子，他謙稱2個兒子有接棒餐飲事業，各主掌廚房與外場，合力經營，「自己只是去巡場的」。

汪義勇師承父親的廚藝，實際參與辦桌設席的烹飪工作，退伍後經營外燴，走精緻、藝術的料理路線，致力提升辦桌文化，是遠近馳名的總舖師。

前總統陳水扁嫁女兒，當時「第一千金」婚宴就是被喻為「辦桌界南霸天」的汪義勇掌廚，而市府重要的美食、辦桌活動，也都會邀他參與。

2年前，美國前國務卿龐皮歐造訪台南，民進黨立委王定宇也是選在汪義勇的漂亮莊園設宴款待，廚藝深受各界肯定。

有「辦桌界南霸天」之稱的知名總舖師汪義勇，獲選今年永康區的模範父親，也代表到市府接受表揚。（記者吳俊鋒攝）

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