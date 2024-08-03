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台文館變身時尚伸展台 美女醫師走秀驚豔全場

高雄榮總台南分院高齡醫學科主任陳宣恩亮麗走秀。（記者洪瑞琴攝）

高雄榮總台南分院高齡醫學科主任陳宣恩亮麗走秀。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/03 22:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接「台南400」盛大慶典，國立台灣文學館今日首度舉辦「綻放—臺南400藝術時尚秀」，26位素人模特兒，有教授、醫生、音樂家、藝術家、電視節目主持人等各領域人士第一次登台走秀，就如時尚秀主題「綻放」。

高雄榮總台南分院高齡醫學科主任陳宣恩，高䠷身材走秀相當亮麗。她說，因為參與社區高齡長輩關懷服務工作，安排規劃走秀娛樂活動並不陌生，但以往都是陪伴欣賞老人家表演，這次是人生第一次實際公開表演走秀，剛出場時有些小緊張，後來輕鬆自然。

已經是「三寶媽」的陳宣恩，老公是骨科醫師陳建宏，帶著孩子看媽媽表演，幸福家庭組合。仍維持曼妙好身材的她，分享運動是最佳方法，不論是瑜伽、匹克球、在家超慢跑或是肌力訓練，都是她喜歡的健身方法，「只要維持運動習慣，就會愛上運動」。

崑山科技大學微商營運學士學位學程系主任林伶瑾，本身就是個「網紅教授」，平日製作短片在網路社群分享。她幽默說，自己教的是與大眾傳播宣傳、電商行銷相關課程，老師先示範走秀給學生欣賞，鼓勵學生勇於展現自信。

這次活動「台南400+」系列的活動，由台灣藝術時尚協會、白鷺鷥文教基金會、國立台灣文學館共同舉辦，邀請著名服裝設計師黃秀瑾，以3位傑出的藝術家江賢二、劉鳳儀、渡邉勝則「祝福台南」作品為設計元素，讓藝術走上文學館時尚Runway，將藝術與時尚巧妙融合，為台南增添絢麗色彩。

設計師黃秀瑾為陳宣恩量身打造的時尚服飾走秀。（台文館提供）

設計師黃秀瑾為陳宣恩量身打造的時尚服飾走秀。（台文館提供）

陳宣恩由醫師老公陳建宏陪伴出席。（記者洪瑞琴攝）

陳宣恩由醫師老公陳建宏陪伴出席。（記者洪瑞琴攝）

「綻放—臺南400藝術時尚秀」，林伶瑾（左起）、黃秀瑾、陳宣恩盛裝參與。（記者洪瑞琴攝）

「綻放—臺南400藝術時尚秀」，林伶瑾（左起）、黃秀瑾、陳宣恩盛裝參與。（記者洪瑞琴攝）

電視節目主持人瑞夫走秀，身上穿的衣服是黃秀瑾設計的圖騰，帽子跟袋子則是江賢二作品元素轉譯而成。（台文館提供）

電視節目主持人瑞夫走秀，身上穿的衣服是黃秀瑾設計的圖騰，帽子跟袋子則是江賢二作品元素轉譯而成。（台文館提供）

崑山科技大學微商營運學士學位學程系主任林伶瑾亮麗走秀。（林伶瑾提供）

崑山科技大學微商營運學士學位學程系主任林伶瑾亮麗走秀。（林伶瑾提供）

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