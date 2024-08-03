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上街爭教保員權益福利 全國幼教工會提申訴救濟、加給等12訴求

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

2024/08/03 16:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭，批評教育部及勞動部把教保員當皮球踢，不僅申訴時被2部會互推，做事、加班就比照教師，但考核獎金、國旅卡卻又沒有。共提出採計私幼服務年資、檢討消失的30分鐘休息時間，提高偏鄉及學歷加給等12項訴求，呼籲教育部正視檢討。

幼托整合之後幼兒園內有教師、教保員，但2種身分權益福利不一致，千名來自全台各地的教保員今午後聚集於自由廣場，並沿中山南路遊行至教育部大門口，手舉「教保要平權，權益要健全；教保無歧視，福利要一致」表語表達訴求，過程中甚至有與會者中暑送醫。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，近年來公幼的工作與責任一再加重，但待遇相關制度並沒有相對提升增加，為了提升服務家長托育需求，寒暑假課後增加，但原有的行政工作一樣沒少。全國公幼教保員約有7000名，今天約1500名到現場，比例很高，可見對不合理職場環境受夠了。

許文菁提到，工會成立近4年來不斷收到特休被擋假、主管開會公審、休息時間被趕出教室、年終考核待遇不平等等申訴，但沒有像教師有充足申訴救濟管道，任何小事都可能造成考績被打乙等，申訴後卻又是同一批人處理，無法獲得平反。

在偏遠山區工作的A教保員表示，剛任職的時候發現竟然沒有偏遠加給，所幸在全國幼教產業工會的爭取下得偏遠加給，感嘆教保員權益福利永遠就是差人一等。

新北市的N教保員指出，工作期間常常遭到不當對待，上級指派工作無限上綱，壓力過大造成腹中胎兒不幸流產。另在總務組工作時還被要求代墊所有費用，N反映工作不合理就遭到主管召集所有教保人員開會公審，還被威脅考核表有1項不服從主管交辦事項，考績可給乙等。

H教保員則提到，自己有碩士學歷，但待遇卻與幼教師不一致，也沒有國民旅遊卡，而有名教保員懷孕38週想請假遭拒，最終導致流產，至今5年無法再受孕。

教育部則由國教署組長王慧秋出面接下陳情書，她表示，將依據工會所提12項訴求進行研議及處理，同時也對教保員對台灣教育的付出，維持教育品質的穩定表示感謝。

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

為爭取公幼教保員比照教師權益，全國幼教產業工會今號召全台逾千名教保員走上街頭。（記者楊綿傑攝）

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