（台中）私立幼兒園孩子有瘀青 教局徹查

2024/07/31 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區某私立幼兒園至少四名家長反映發現孩子身上有不明瘀青，質疑幼生遭教師拉手打胸及大力甩開，家長至烏日派出所報案，台中市教育局也接獲檢舉隨即入園稽查，通報園方即日起暫停教師職務。

教育局指出，幼童腳部有不明瘀青，將擇定教保員徹查，若涉及不當管教將依教保服務人員條例裁罰六千至六十萬元以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

4家長質疑教師拉手打胸、大力甩開

台中市教育局主秘郭明洲強調，目前列為疑似違法個案，尚不能證明有不當管教事實，將審酌園方等多方說法供審查小組委員查明，而依中央對於教保案件限時一個月內查明，「會在期限內盡速查清楚」。

烏日警分局表示，幼童疑遭不當管教已受理當事家長報案，據了解有相關可疑瘀青已報請台中地檢署婦幼專責檢察官指揮偵辦。

調閱監視影像 涉及教保員暫停職務

教育局昨天召開審查小組嚴查，幼兒教育科說，家長陳情小班幼童腳部有不明瘀青，隨即入園稽查並帶回廿六日監視畫面，要求園方即日起暫停行為人職務，也將從教育部全國教保人員資料庫挑選調查委員了解案情。

教育局指出，市區教保服務需以「零體罰」為原則，據家長反映幼童疑被教師拉手打胸，疑遭不當對待，審查小組決議受理調查，已進一步要求園方提供兩週內監視影像，將自中央人才資料庫遴選調查委員入園調查，並於一個月內調查完畢送認定委員會審議。

教育局強調，教保服務人員條例規定對幼兒有身心暴力或不當對待行為，依情節輕重裁罰六千至六十萬元以下罰緩，或管制一至四年或終身不得於教保服務機構任職，幼兒園也會連帶被裁罰六千至六萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法