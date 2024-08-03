新明市場攤商長期占路營業 桃市府下週起整治

新明市場。（資料照）

2024/08/03 16:03

〔記者謝武雄／桃園報導〕新明市場為中壢區規模最大的傳統市集，但長期以來攤商占用道路營業，為人所詬病；市府經3次跨局處會議討論後，初期以明德路（中正路至忠明路段）為主要改善區域，將於5日進場佈設交維及安全設施、6日起開始加強勸導、取締違規占用道路行為，也呼籲店家及消費者嚴格遵守營業秩序，避免占用道路違規營業，維護行人通行安全。

經濟發展局表示，上述計畫包含滅鼠、路樹修剪、植栽補植與養護、交通安全設施增設與更新、監視器設置等、分隔島美化裝置等工程，執行工程期間將封閉該路段左右各一車道，同時加強取締違規占用道路及環境污染者，以維護用路人通行安全。

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市府呼籲店家及消費者應嚴格遵守營業秩序，避免隨意棄置垃圾、占用道路營業，影響公共安全，如有違規行為，市府將依法開罰，攤棚、攤架、水泥塊等交通障礙物經勸導後仍不移除將予以沒入與清除。

據悉，新明市場為地方重要採買市集，然而市場周邊長期遭店家及攤販占用道路違規營業、於中央分隔島上堆置貨物及廢棄物，嚴重影響交通安全與市容觀瞻，市府3次邀集經濟發展局、交通局、警察局、環保局、養工處、中壢區公所召開跨局處會議，並推出「新明市場周邊（明德路）市容景觀及交通改善改善執行計畫」，將於5日起開始執行。

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