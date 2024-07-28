中壢新明市場攤商違規佔道亂象整頓 8/5進場佈設交維

桃園中壢新明公有市場外的明德路分隔島亂象依舊在。（記者李容萍攝）

2024/07/28 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區新明市場周邊攤販佔據道路、貨架廢棄物佔用堆置分隔島，攤販、交通亂象挨批「宛如第三世界國家」，市府環境管理處去年一整年共取締203件棄置垃圾，今年初至7月26日累計取締亂丟垃圾243件，顯見攤販違規依舊，市府團隊整頓新明市場市容交通計畫第1階段，預計8月5日進場佈設交維、8月6日施工，工期約2星期，改善明德路交通和縮減分隔島，以及解決新明市場攤販佔道亂象。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路街巷，市場大樓使用逾30年，內外圍周邊的合法、違法攤販雲集，明德路等路外圍長期遭非法攤販占用道路、人行道擺攤買賣，合法攤商被迫在外搶生意，至今無法解決，公有零售市場大樓被鑑定海砂屋，至今補強或拆除重建未定，市府上月決定新明市場周邊市容景觀及交通改善執行計畫，徹底改善新明市場明德路等巷弄交通、市容景觀。

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市府經濟發展局表示，新明市場周邊道路、人行道遭攤販佔占用違規營業，明德路分隔島被堆置貨架廢棄物，嚴重影響交通和市容，市府決定改善新明市場周邊市容景觀及交通改善執行計畫，第1階段針對明德路（中山路至中正路）道路美化預計8月6日施工，封閉明德路左右各1車道，取締違規占用道路攤販及亂丟垃圾行為，維護用路人安全。

該執行工項包含路樹修剪、植栽補植、標線補繪、標誌及安全設施更新、分隔島增設反光導標，另配合重要節慶增設意象設施，如中秋節等，或搭配2025年台灣燈會在桃園增設花燈宣傳等措施美化新明市場周邊環境與交通安全改善。

另外，配合整體工程進行，需進行交通管制，並加強宣導店家及攤販勿違規佔用道路營業，若勸導不聽者，將沒入攤棚架及開單告發。

桃園中壢新明公有市場外的明德路分隔島亂象依舊在。（記者李容萍攝）

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