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台中大里溪近400隻死魚日曬腐臭 環保局急清、救受困活魚

大里溪淺灘漂浮約400隻腐爛死魚。（台中市議員張芬郁提供）

大里溪淺灘漂浮約400隻腐爛死魚。（台中市議員張芬郁提供）

2024/08/03 11:32

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里溪立新橋、大新橋墩一帶淺灘漂浮約400隻腐爛死魚，居民發現推測為凱米颱風風雨造成溪水暴漲，魚群受困兩灘頭無法順游，市府環保局派員撈除避免艷陽曝曬腐臭影響水質，也救援受困活魚，呼籲民眾不要靠近溪床。

大里區居民在社群「大里人聊天室2.0」po文指出，2日從太平到大里途經立新橋、大新橋，聞到大里溪旁傳出腐爛異味，民進黨台中市議員張芬郁獲報要求環保局調查來源，經專員巡查發現為大里草堤路100巷段、大里溪南側淺灘水窪處，漂浮約400隻腐爛死魚，推測是凱米颱風造成溪水暴漲，水流帶來魚群無法順流游回。

張芬郁說，淺灘腐爛魚體對溪邊居民及環境造成嚴重影響，要求水體權管單位盡速清理，而颱風過境後，大里溪及頭汴坑溪常浮現魚群擱淺、缺氧死亡，環保局和水體權管要加強巡查及管理清潔，避免腐爛惡臭造成傳染。

市府專員巡查後發現，草堤路100巷段大里溪南側淺灘水窪處，多條死魚漂浮溪面，水漥呈現死水狀態，後經空拍機粗估約有400隻腐爛魚體，散發明顯惡臭，由於大里溪過去1個月未出現死魚，推測為7月25日凱米颱風強降雨造成水位高漲，退潮後魚隻來不及逃生，受困淺灘水窪導致死亡腐爛。

環保局強調，立善橋下淺灘也發現兩處水窪，水下還有活魚受困，若不及時救援將面臨死亡威脅，進一步污染大里溪水質，將與等相關單位救援處理。

立善橋下兩處水窪還有活魚受困。（台中市議員張芬郁提供）

立善橋下兩處水窪還有活魚受困。（台中市議員張芬郁提供）

凱米颱風造成大里溪水暴漲，魚群無法順流游回。（台中市議員張芬郁提供）

凱米颱風造成大里溪水暴漲，魚群無法順流游回。（台中市議員張芬郁提供）

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