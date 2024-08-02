宜蘭學子挑戰29天帆船環台 完成1939公里航程抵蘇澳

岳明國中小2艘大型帆船光腳號及阿莫號完成帆船繞島挑戰，今天下午返抵蘇澳港。（記者游明金攝）

2024/08/02 17:59

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣岳明國民中小學「攜手共創-航向蔚藍」帆船繞島計畫，7月5日從蘇澳港啟航，歷經29天航程，航行1939公里（1047海浬），沿途停靠18個港口，串聯臨海與離島36所學校、400多位親師生，完成守護海洋夢想，完成航海計畫拼圖，今天下午返抵蘇澳港，受到熱烈歡迎；小帆手們說，這趟航程讓他們更加認識海洋，更加了解保護海洋的重要性。

岳明國中小136名學生，分為8個航段，搭乘2艘大型帆船光腳號及阿莫號，以逆時針方向跳島繞行台灣一周，7月5日在總統賴清德主持啟航儀式後從蘇澳港出發，沿途停靠頭城、基隆、南竿、金門、彰化、澎湖、高雄、小琉球等港口。

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在29天航程中，參與航海的親師生都化身為海洋公民科學家，進行海漂垃圾、海水表面塑膠微粒、海水酸鹼度及溶氧量等調查；國家海洋研究院也派5位科學家上船，指導在不同海域拋投專業儀器，探測海水溫度及鹽度、海流、海洋弧菌等數據，為台灣周遭海洋健康檢查，了解面臨的問題。

校長黃建榮說，航程期間，團隊成員享受碧海藍天、海豚俏皮同游，仰望無光害浩瀚星空，頂風頂流航行至馬祖、金門外海時，感受到台灣海巡用心戒護，跨越台灣海峽也見識到西部海岸離岸風電的壯闊，以及離島海龜與珊瑚礁保育的重要性。

這次航程，因颱風侵襲，團隊暫停幾天行程，並於7月29日再出發，繼續向東海岸前進，在今天完成帆船繞島壯舉，下午4點30分返抵蘇澳港，岳明6位小帆手，駕駛6艘樂觀型小帆船以及出動1艘戒護橡皮艇，迎接2艘大型帆船光腳號及阿莫號進入港區。

岳明國中小船隊15日航行到彰化曾發生擱淺，當時在船上、暑假後要升小六的小帆手高騤曜說，帆船本來不進港，引水員說可以開到第二根風車，還沒到第二根就擱淺了，一開始不知道擱淺，大家都在笑，到最後都笑不出來，還好最後都平安。

暑假後升國二的芃芃，與今年畢業要升高一的王翌丞說，在船上做了許多實驗，包括海水酸鹼值、含氧量、塑膠微粒檢測，讓他們台灣海洋有更多認識，也了解保護海洋的重要性，很喜歡在船上與船長互動的感覺，船長會教他們看風向、海流與潮汐，也幫忙作盯船工作，船前方有什麼狀況要隨時回報，這很好玩。

阿莫號返抵蘇澳港，岳明師生在碼頭迎接。（記者游明金攝）

岳明國中小師生完成帆船繞島壯舉，歷經29天、1939公里航程，今天下午返抵蘇澳合影留下紀錄。（記者游明金攝）

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