台鐵北迴線恢復通車 民眾感謝搶修人員

台鐵公司搶修北迴線「和仁至崇德」東正線，已恢復單線雙向通車。（台鐵公司提供）

2024/08/02 10:02

〔中央社〕台鐵北迴線崇德到和仁路段因颱風災情中斷9天，今天恢復單線雙向通車，開往樹林的首班車清晨5時54分準時發車，搭車民眾感謝台鐵人員辛苦搶修。

颱風凱米造成花蓮至宜蘭間鐵公路中斷，蘇花公路中斷7天後搶通，採管制放行；台鐵北迴線崇德至和仁間土石清理完成，今天恢復東正線單線雙向放行，K53+800小清水溪橋梁西正線冲毀，年底才能重建完成。

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首班開往台北的列車今天清晨5時54分發車，一早就有不少民眾拉著行李箱到車站搭車，也有民宿老闆載著泰國籍遊客前來搭車，準備返國。

家住宜蘭、在花蓮工作的謝先生說，因鐵路中斷已經2週沒回家，宜蘭從距離最近變成最遠的縣市，原本登記輪船，聽到鐵路恢復就改搭火車。

準備出國旅遊的吳先生說，擔心交通不便，提早一天出發北上，原本已經決定要花好幾小時，從南部繞一圈北上，昨天聽到可以提前通車後趕緊換票，很感謝台鐵人員這段時間辛苦搶修。

等候搭車的陳先生說，花蓮往台北還是搭鐵路比較快，且班次比較多，南下繞一大圈到台北最快要6小時，很開心終於恢復北上列車。

台鐵花蓮站務長黃文天說，通車初期行經崇德至和仁段災區路段會降速通行，加上單線通行列車交會，平均延誤20至30分鐘；因應西正線重建，8月30日起會調整部分列車時刻表，方便民眾安排行程。

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