為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台鐵北迴線恢復通車 民眾感謝搶修人員

台鐵公司搶修北迴線「和仁至崇德」東正線，已恢復單線雙向通車。（台鐵公司提供）

台鐵公司搶修北迴線「和仁至崇德」東正線，已恢復單線雙向通車。（台鐵公司提供）

2024/08/02 10:02

〔中央社〕台鐵北迴線崇德到和仁路段因颱風災情中斷9天，今天恢復單線雙向通車，開往樹林的首班車清晨5時54分準時發車，搭車民眾感謝台鐵人員辛苦搶修。

颱風凱米造成花蓮至宜蘭間鐵公路中斷，蘇花公路中斷7天後搶通，採管制放行；台鐵北迴線崇德至和仁間土石清理完成，今天恢復東正線單線雙向放行，K53+800小清水溪橋梁西正線冲毀，年底才能重建完成。

首班開往台北的列車今天清晨5時54分發車，一早就有不少民眾拉著行李箱到車站搭車，也有民宿老闆載著泰國籍遊客前來搭車，準備返國。

家住宜蘭、在花蓮工作的謝先生說，因鐵路中斷已經2週沒回家，宜蘭從距離最近變成最遠的縣市，原本登記輪船，聽到鐵路恢復就改搭火車。

準備出國旅遊的吳先生說，擔心交通不便，提早一天出發北上，原本已經決定要花好幾小時，從南部繞一圈北上，昨天聽到可以提前通車後趕緊換票，很感謝台鐵人員這段時間辛苦搶修。

等候搭車的陳先生說，花蓮往台北還是搭鐵路比較快，且班次比較多，南下繞一大圈到台北最快要6小時，很開心終於恢復北上列車。

台鐵花蓮站務長黃文天說，通車初期行經崇德至和仁段災區路段會降速通行，加上單線通行列車交會，平均延誤20至30分鐘；因應西正線重建，8月30日起會調整部分列車時刻表，方便民眾安排行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台鐵縱貫線8/2恢復雙線通車 北迴線提前單線通車
2024/08/01 15:34

台鐵縱貫線8/2恢復雙線通車 北迴線提前單線通車
台鐵仍估8/3北迴「單線雙向通車」 小清水溪橋重建得等年底
2024/07/30 16:00

台鐵仍估8/3北迴「單線雙向通車」 小清水溪橋重建得等年底

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
台鐵後壁-南靖8/2雙線通車 北迴線單線通車
2024/08/01 18:20

台鐵後壁-南靖8/2雙線通車 北迴線單線通車
嘉義至新營、和仁至崇德提前搶通／縱貫線今恢復雙向 北迴單線通車
2024/08/02 05:30

嘉義至新營、和仁至崇德提前搶通／縱貫線今恢復雙向 北迴單線通車

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
中職》樂天明搭台鐵去花蓮 古久保盼聯盟學到經驗
2024/08/01 16:58

中職》樂天明搭台鐵去花蓮 古久保盼聯盟學到經驗
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播