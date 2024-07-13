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宜蘭岳明國中小「帆船繞台」抵金門 攜手2校學童為海洋健檢

岳明國中小、古寧國小、安澖國小在料羅灣營地進行水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等。（讀者提供）

岳明國中小、古寧國小、安澖國小在料羅灣營地進行水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等。（讀者提供）

2024/07/13 21:50

〔記者吳正庭／金門報導〕宜蘭岳明國中小學生4年前「光腳」完成藍色公路跨海金門壯舉，今年再駕「光腳號」、「阿莫號」帆船由馬祖登「門」造訪，今天會同古寧、安瀾國小以帆船繞行小金門，透過「公民科學家」的觀察，在料羅灣執行海洋表層塑膠微粒、溶氧量等採樣，為金門海域展開「健康檢查」。

岳明國中小「大手牽小手-培育海洋之子．為海洋永續而航」計畫5日在總統賴清德宣示朝「競逐太空、探索海洋」邁進，鳴鑼祝福後，展開預計28天，聯手全台36所離島或臨海中小學約460名師生接力，逆時針方向乘坐帆船繞行台澎金馬1周，在大海航行1939公里的挑戰。

岳明國中小2020年「光腳」完成馬祖南竿到金門行程，今年再以「光腳號」搭配「阿莫號」帆船由馬祖出發，其中，「光腳」昨晚8點就抵達金門，「阿莫」半路遇到強大逆風和洋流，一度靠近兩岸中線，「阿莫」頂風、頂流又頂浪，心驚膽顫，深怕一不小心「過線」。船員說，當時在暗夜星空裡看見有「紅色星光」閃耀，仔細觀察，發現有疑似中國無人機在上方「伴航」一小段，所幸「阿莫」有我方海巡船艇隨行，一行人才放心前進，終於在凌晨4點多平安抵達金門水頭碼頭。岳明國中小校長黃建榮說，馬祖到金門這一段行程是「最硬的」，不僅航程近40小時，通信訊號也不好。

黃建榮與古寧國小校長黃芸芸、安瀾國小校長陳來添率3校近40名師生，在行政院金馬聯合服務處執行長吳增允、金門縣政府教育處處長孫麗琪見證下，執行帆船繞行小金門1周的航行前風險管理評估，包含「天候安全（風力、海象、浪況、颱風）」、「航行安全」、「人員安全（師生比例、健康狀況、暈船狀況、安全裝備、安全意識、航行操作、救生消防設備）」等培訓。

3校也在料羅灣營地進行水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等，化身公民科學家分析海洋表層塑膠微粒、溶氧量、海水酸鹼度pH值，以及航行沿途海漂垃圾的調查，為海域健康檢查。

黃芸芸說，岳明國中小提供海洋共學課程及帆船體驗的機會，以真實航海經歷，幫助打開金門孩子生命的視野，學習海洋的寬闊與包容，相信會是孩子們最美好而難忘的童年回憶。

宜蘭岳明國中小師生再駕帆船抵金門，聯手古寧、安瀾國小駕「阿莫號」帆船繞行小金門。 （黃芸芸提供）

宜蘭岳明國中小師生再駕帆船抵金門，聯手古寧、安瀾國小駕「阿莫號」帆船繞行小金門。 （黃芸芸提供）

岳明國中小校長黃建榮說，馬祖南竿到金門是最硬的行程，光是航程就快40小時。（讀者提供）

岳明國中小校長黃建榮說，馬祖南竿到金門是最硬的行程，光是航程就快40小時。（讀者提供）

岳明國中小、古寧國小、安澖國小在料羅灣營地進行水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等。（圖由讀者提供）

岳明國中小、古寧國小、安澖國小在料羅灣營地進行水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等。（圖由讀者提供）

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