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36校帆船接力繞行台灣 光腳號、阿莫號展開澎湖離島之旅

帆船接力繞行全台灣，展開澎湖巡航行程。（記者劉禹慶攝）

帆船接力繞行全台灣，展開澎湖巡航行程。（記者劉禹慶攝）

2024/07/17 14:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由宜蘭縣岳明國民中小學發起航向蔚藍海洋教育計畫，串聯36校以2艘帆船接力繞行台灣。15日晚間船隻抵達澎湖，泊靠亞果遊艇港，16日參觀澎湖環保團體、文光國小、合橫國小交流，今（17）日偕同文光、合橫國小學生，揚帆前往望安，明日再協同望安國小、七美國小學生前進南方四島國家公園。

「2024攜手共創-航向蔚藍」海洋教育計畫之光腳號、阿莫號2艘帆船，由岳明國中小校長黃建榮領軍，7月5日由宜蘭蘇澳港出發，前往頭城、碧砂、淡水、基隆、馬祖、金門，15日晚間開抵馬公亞果遊艇港，未來還要前往望安安、七美、台南、高雄、小琉球、墾丁、蘭嶼、綠島、長濱、石梯坪、花蓮等港口，用逆時針跳島繞行台灣一圈，預計以28天接力方式進行環島航行1939公里的挑戰。

16日與澎湖青年交流，包括參訪湖西鄉湖東社區、澎湖縣農嶼海青年創生協會、年年有鰆、海漂實驗室、嶼中坪人等環保團體，並與文光國小、合橫國小學生交流，同時今日一同達乘帆船前往望安，明日則由望安國小、七美國小學生，接力陪同前往南方四島國家公園。

一路航行過程中，同學們調查海洋表層塑膠微粒、海水溶氧與pH值、海洋廢棄物等，讓身為海洋立國的台灣子民，了解海洋之母與人類生活息息相關的變化，進而培養知海、親海、敬海的正確觀念，更重要是促進偏鄉與離島學童的交流。

全台繞航帆船由馬公港出發，揚帆前進望安。（記者劉禹慶攝）

全台繞航帆船由馬公港出發，揚帆前進望安。（記者劉禹慶攝）

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