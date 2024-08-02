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彰化泡水車即起可申請慰助金 汽車最高2萬、機車2000元

彰化縣政府提供泡水車輛現金慰助，慰助標準汽車每輛最高2萬元、機車每輛最高2千元，依實際受損情況補助。（圖民眾提供）

彰化縣政府提供泡水車輛現金慰助，慰助標準汽車每輛最高2萬元、機車每輛最高2千元，依實際受損情況補助。（圖民眾提供）

2024/08/02 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風挾帶暴風雨回馬槍，彰化縣被淹成「水城」，水患嚴重，為了減輕民眾車輛因風災受損的維修費用和損害負擔，彰化縣政府提供現金慰助。

縣府表示，泡水受損的車輛將依據實際受損金額進行慰助，其中，汽車每輛最高2萬元的慰助，機車則每輛最高2千元。每輛車輛僅限申請1次，申請期間即日起至8月31日下午5點止。申請者需攜帶相關證明至車輛所有人戶籍或設籍所在地的公所辦理。

凡設籍彰化縣且擁有汽、機車行車執照的自然人或公司法人、團體，於凱米颱風期間因車輛泡水發生損失，皆可依照「彰化縣政府慰助凱米颱風泡水車輛實施計畫」的規定，向所在地公所提出申請。

申請表格可至彰化縣政府民政處網站下載。如有疑問，請聯繫彰化縣政府民政處，電話：（04）7531725或（04）7531729，或撥打彰化縣政府為民服務專線（04）7531999。

另外，縣府提醒民眾，除了現金慰助外，也可向彰化地方稅務局申請退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

彰化地方稅務局表示，這次凱米颱風造成汽車或151cc以上機車泡水損壞，不堪使用，車主應向車子登記所在縣市的監理機關辦理報停或報廢登記，地方稅務局會依監理機關通報資料，退還車輛無法使用期間溢繳的牌照稅。

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