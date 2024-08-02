懷疑停電復電導致電器損壞 苗栗苑裡山柑住戶聯合向台電求償

縣議員陳品安（左1）和苑裡鎮代表會副主席林俊廷（左2）會同台電人員到民眾家會勘。（圖由陳品安提供）

2024/08/02 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山柑里於昨（1）日傍晚停電，雖不久恢復供電，但有20多戶民宅的冷氣、冰箱等電器受損，其中包括模具工廠的電腦設備故障，因此情形已非第一次，居民忍無可忍，聯合向台灣電力公司求償。縣議員陳品安接獲地方陳情，今邀台電苑裡服務所人員到場勘查，並表示若查為台電復電所致，將協助住戶向台電協調求償。

陳品安說，昨天傍晚，她接獲苑裡鎮山柑里民通報停電，隨即聯絡台電前往修復，不料台電復電之後，又陸續接獲當地住戶向她反應電器壞掉無法使用。

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陳品安遂於今天上午和苑裡鎮代表會副主席林俊廷，會同台電人員到民眾家會勘，發現受此次停電事故影響以山柑里8鄰及9鄰住戶居多，復電後均有冷氣、冰箱、熱水器等許多電器設備損壞。

其中，當地一家模具工廠的電腦設備，於昨晚停電、復電後發生損壞，損失超過20萬元。工廠許姓負責人說，昨晚停電前，他先聽見一聲爆炸聲，隨後即停電，工廠機台也顯示警示燈，他隨即將機台關閉，並通報台電，之後復電後又陸續聽見二次爆炸聲。

許姓負責人說，由於6月1日也曾發生突然停電事件，當時已造成工廠電腦設備毀損，如今又再一次，他已聯合周邊住戶向台電求償。

台電苑裡服務所所長廖志明表示，台電人員昨晚6點接獲民眾通報，經檢視發現當地一處線路的融絲開關融斷，經檢修重新送電，恢復正常。對於住戶反映住家電器於復電後遭燒損，實際原因仍有待調查了解。

陳品安表示，因受影響的住戶目前初估超過20戶，台電苗栗區處也協助調派人力支援，請受影響住戶聯絡苑裡服務所後耐心等候台電人員來檢測及紀錄。若查住戶電器燒損為台電復電所致，她也會協助住戶向台電協調求償。

縣議員陳品安（中）向台電人員了解狀況。（圖由陳品安提供）

當地一家模具工廠負責人指出機台電子設備於復電後燒損。（圖由民眾提供）

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