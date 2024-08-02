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玉山台灣黑熊至少139隻！東部瓦拉米步道通報最多

玉山園區南二段今年曾發現台灣黑熊，並被山友直擊通報。（取自臉書社團「肉腳登山隊」）

玉山園區南二段今年曾發現台灣黑熊，並被山友直擊通報。（取自臉書社團「肉腳登山隊」）

2024/08/02 15:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣黑熊族群目前估算全台僅200至600隻，玉山園區是重要棲地，至少有139隻，近年黑熊族群還有增長並往東部園區擴張趨勢。今年至7月底黑熊通報有18起，其中10件都在東部瓦拉米步道，玉山國家公園管理處為強化黑熊救傷機制，與林業保育署等單位舉辦救傷訓練，要建立救傷SOP，提高受傷黑熊存活機率。

玉管處表示，在保育瀕絕指標物種台灣黑熊的情況下，黑熊也成為「傘護種」，連帶庇護著其他眾多野生動物，近年黑熊族群有增長並向鄰近地區擴散趨勢，尤以東部園區較為明顯，這對鄰近地區的黑熊可能具有「救援效應」功能，有助降低鄰近黑熊滅絕的風險，今年園區黑熊通報至7月底已有18筆，除了痕跡之外，也有近距離目擊紀錄，其中以東部園區瓦拉米步道最多，累計10件已佔過半。

玉管處說，為維護黑熊棲地與生存，特別委託台灣野灣野生動物保育協會（簡稱野灣協會），以及林保署等單位進行黑熊救傷教育訓練，透過演練提升救傷熟悉度，並將建立救護、搜尋、後送，以及醫療的SOP，後續還會導入在地協會與部落力量協助救傷，盼各單位通力合作，讓受傷黑熊能及時獲救，並獲適當醫療照護。

玉管處與野灣協會帶領林保署等單位人員，前往玉山園區瓦拉米步道進行實地模擬救援訓練。（玉管處提供）

玉管處與野灣協會帶領林保署等單位人員，前往玉山園區瓦拉米步道進行實地模擬救援訓練。（玉管處提供）

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