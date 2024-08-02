為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

越挫越勇！林內「紅透台灣」木瓜風災減收 甜度仍達16度

林內「紅透台灣」木瓜風災影響減收7成，瓜農相挺農會促銷活動踴躍交果參加木瓜評鑑，且越挫越勇甜度仍有16度左右，品質也很不錯，連評審都稱讚。（記者黃淑莉攝）

林內「紅透台灣」木瓜風災影響減收7成，瓜農相挺農會促銷活動踴躍交果參加木瓜評鑑，且越挫越勇甜度仍有16度左右，品質也很不錯，連評審都稱讚。（記者黃淑莉攝）

2024/08/02 15:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成林內木瓜減收約7成，林內鄉農會今（2）日辦理木瓜評鑑，農會體恤農民辛苦，以每箱1000元價格收購參賽瓜農繳交比賽果，評審、嘉義大學名譽教授李堂察表示，風災全國木瓜受創嚴重，有木瓜參賽且品質還不錯很難得，甚至還有甜度達16度。總幹事黃國洲說，農民技術非常好，越挫越勇，林內「紅透台灣」木瓜不能這樣就被打垮。

黃國洲指出，凱米挾帶的豪大雨對木瓜影響非常嚴重，因木瓜為木質根，泡水超過18小時就會腐爛，以林內受損約7成，林內木瓜價格一直都很穩定，颱風前批發價台農二號每公斤就有40多元，日昇種每公斤甚至1、200元，今天漲至50元左右，由於全台木瓜都受創嚴重，量少情況預期10天後批發價格每公斤應會漲至7、80元左右。

黃國洲說，林內木瓜種植面積約170多公頃，這幾年林內木瓜栽種在縣府、農業部輔導下，朝友善栽培方式，農民更是不斷精進栽培技術，品質很穩定，今年光透過農會共同運銷營業額有7000多萬元，這只佔全鄉的4成，預估林內木瓜1年產值超過2億元。

黃國洲表示，為推廣行銷林內木瓜及鳳梨、芋頭等蔬果，農會今、明2天在農會前廣場舉辦產業文化活動，今天有木瓜評鑑、木瓜親子彩繪比賽，明天上午8點起有百人創意蔬果包餃子體驗、免費蔬果品嘗、精彩節目表演等，歡迎大家踴躍來參加。

林內「紅透台灣」木瓜這幾年打響名號，受凱米颱風影響減少7成左右，預期10天後批發價格會再飆漲。（記者黃淑莉攝）

林內「紅透台灣」木瓜這幾年打響名號，受凱米颱風影響減少7成左右，預期10天後批發價格會再飆漲。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右二）、林內鄉農會總幹事黃國洲（左二）邀請大家來林內吃木瓜。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右二）、林內鄉農會總幹事黃國洲（左二）邀請大家來林內吃木瓜。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林內木瓜「紅透台灣」 今年品質、價格「紅不讓」
2022/08/19 14:58

林內木瓜「紅透台灣」 今年品質、價格「紅不讓」
河川地漂來一根數百公斤「意外之材」 農盼政府快運走好復耕
2024/08/02 15:23

河川地漂來一根數百公斤「意外之材」 農盼政府快運走好復耕

夏令營也瘋永續！日月光挺學生用永續創意點亮未來
天熱蟲害嚴重 林內木瓜減產約2～3成
2022/08/16 14:06

天熱蟲害嚴重 林內木瓜減產約2～3成
45歲起當全職農夫用心學 他連續2年奪「木瓜王」
2022/08/20 13:41

45歲起當全職農夫用心學 他連續2年奪「木瓜王」

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播