越挫越勇！林內「紅透台灣」木瓜風災減收 甜度仍達16度

林內「紅透台灣」木瓜風災影響減收7成，瓜農相挺農會促銷活動踴躍交果參加木瓜評鑑，且越挫越勇甜度仍有16度左右，品質也很不錯，連評審都稱讚。（記者黃淑莉攝）

2024/08/02 15:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風造成林內木瓜減收約7成，林內鄉農會今（2）日辦理木瓜評鑑，農會體恤農民辛苦，以每箱1000元價格收購參賽瓜農繳交比賽果，評審、嘉義大學名譽教授李堂察表示，風災全國木瓜受創嚴重，有木瓜參賽且品質還不錯很難得，甚至還有甜度達16度。總幹事黃國洲說，農民技術非常好，越挫越勇，林內「紅透台灣」木瓜不能這樣就被打垮。

黃國洲指出，凱米挾帶的豪大雨對木瓜影響非常嚴重，因木瓜為木質根，泡水超過18小時就會腐爛，以林內受損約7成，林內木瓜價格一直都很穩定，颱風前批發價台農二號每公斤就有40多元，日昇種每公斤甚至1、200元，今天漲至50元左右，由於全台木瓜都受創嚴重，量少情況預期10天後批發價格每公斤應會漲至7、80元左右。

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黃國洲說，林內木瓜種植面積約170多公頃，這幾年林內木瓜栽種在縣府、農業部輔導下，朝友善栽培方式，農民更是不斷精進栽培技術，品質很穩定，今年光透過農會共同運銷營業額有7000多萬元，這只佔全鄉的4成，預估林內木瓜1年產值超過2億元。

黃國洲表示，為推廣行銷林內木瓜及鳳梨、芋頭等蔬果，農會今、明2天在農會前廣場舉辦產業文化活動，今天有木瓜評鑑、木瓜親子彩繪比賽，明天上午8點起有百人創意蔬果包餃子體驗、免費蔬果品嘗、精彩節目表演等，歡迎大家踴躍來參加。

林內「紅透台灣」木瓜這幾年打響名號，受凱米颱風影響減少7成左右，預期10天後批發價格會再飆漲。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（右二）、林內鄉農會總幹事黃國洲（左二）邀請大家來林內吃木瓜。（記者黃淑莉攝）

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