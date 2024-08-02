台灣以東將有「颱風窩」建立 下週多個低壓並存有機會成颱

台灣以東將有大範圍低壓區出現，可能會有2至3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）

2024/08/02 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受太平洋高壓脊籠罩的影響，平地的天氣大致都比較穩定，週末（3-4日）預估僅山區會有局部午後熱對流雷雨，不過下週開始將有些變化，台灣以東將有大範圍低壓區出現，可能會有2至3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。

天氣風險公司在臉書表示，受到太平洋高壓脊籠罩的影響，週末整體降雨較少，適合安排出遊活動，但是要到山區活動的朋友還是要注意一下午後的天氣變化，尤其中部以南的山區，仍有遇到午後雷雨的機會；在天氣穩定的情況下，各地高溫普遍上看33-36度，甚至有些地方會來到37-38度高溫，戶外活動一定要注意做好預防中暑、熱傷害的準備，預估這種比較穩定的天氣，可以持續到下週一（5日）左右。

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下週開始在台灣以東、日本以南將有相當大範圍的俗稱颱風窩的「季風環流圈」 （Monsoon Gyre）建立，環流圈之中可能會有2-3個低壓中心同時存在，並且有機會進一步形成熱帶性低氣壓或是颱風。

目前的預報趨勢似乎大多顯示這些在季風環流圈中發展的擾動系統往北影響日本的機會較高，往台灣靠近的機會較低。

不過隨著季風環流圈的發展及調整，台灣附近到了下週後半風向有轉變為偏西風到西南風的趨勢，即使熱帶擾動不直接接近，台灣附近的水氣也會增多，天氣將會變得比較不穩定，包括西南風迎風面的中南部降雨，以及各地午後的熱對流雷雨都有增加的可能性，因此下週後半台灣的天氣可能會有較大的變動性。

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