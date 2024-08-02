大里聯合行政中心新建露曙光 市府：「機11」用地不變賣

大里聯合行政中心建地規劃於15期市地重劃區。（台中市府提供）

2024/08/02 14:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大里區公所原計畫在15期市地重劃結合4個單位合署辦公興建大里聯合行政中心，由於新建成本從7億倍增到16億元，市府一度計畫與台中市纖維工藝博物館合署辦公「不蓋了」，經藍綠白議員炸鍋怒轟「太離譜」，市府今改口稱興建計畫從未改變，且不會變賣「機11」用地。

大里區公所於2019年從大新街舊址搬到纖維工藝博物館3樓辦公，原計畫在第15期大里市地重劃區興建聯合行政中心，但據市府綜合討論及市長盧秀燕裁示，一度將興建案作罷，改與纖維工藝博物館合署辦公，引來民進黨立委何欣純怒嗆「市府說不蓋就不蓋，決策從何而來？」民進黨市議員張芬郁、李天生、民眾黨市議員江和樹及國民黨市議員林碧秀齊轟離譜。

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李天生表示，市府民政局長吳世瑋今天（2日）來訪針對興建一案澄清「沒有不蓋」，興建計劃尚有問題需要解決，並有待整合地方共識，大里人口眾多、發展快速，應依原規劃興建聯合行政中心。

吳世瑋說，興建計畫從未改變，由於行政中心興建規劃方案地方意見分歧，目前仍無法凝聚共識，將持續與地方溝通協調，近日也逐一向在地6名議員進行說明，並盼民眾勿以訛傳訛。

至於第15期市地重劃區為大里寸土寸金黃金地帶，整體開發面積達6.96公頃，外傳可能變更用地規劃標售給建商，張芬郁等在地民代堅決反對賣地帶動炒房歪風，市府澄清說「第15期大里杙市地重劃區」維持機關用地使用。

吳世瑋強調，「機11」用地絕對不會進行任何變動，依舊維持機關用地使用，而近期國家發展委員會要求重劃案中需納入5%社宅用地政策未定案，規劃方向尚須依據政策訂定配合辦理，市府正積極與中央協調整合，待確認後，將進一步辦理後續興建規劃。

台中市民政局長吳世瑋（右）向市議員李天生承諾，大里聯合行政中心新建案仍在協調整合。（讀者提供）

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