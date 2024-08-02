高捷岡山路竹延伸線RK1站日均搭乘3500人次 RK2-RK6拚2027年底完工

林欽榮（右二）視察岡山路竹延伸線RK1站試營運狀況。（記者葛祐豪翻攝）

2024/08/02 14:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮今天（2日）視察高捷岡山路竹延伸線RK1站試營運狀況，目前平均每日搭乘達3500人次；至於RK2-RK6站工程進度，目前微幅超前，力拚2027年底完工。

高雄市捷運局說明，高捷岡山路竹延伸線RK1站從今年6月30日起試營運，尖峰時刻平日4至6分鐘一班列車，平均每日搭乘達3500人次，預估9月開學後運量將再提升。

請繼續往下閱讀...

林欽榮要求捷運局，儘速協調台鐵公司開放站前停車場，供旅運接駁使用，並請岡山分局在RK2-RK6施工期間，尤其是尖峰時間，要多加派警力與疏導交通順暢。

林欽榮表示，RK1站串聯台鐵前站與後站的跨站天橋，已先於今年6月30日與捷運RK1岡山站完工同步啟用，從阿公店路到民有路、全長1130公尺的捷運沿線隔音牆安裝，也將於年底完工。

他說，岡山站前廣場也已點交給台鐵與交通局等各相關單位；至於南側停車場，台鐵公司已徵得停車場經營業者，將儘快對外營運；北側停車場則由台鐵委外營運規劃中，但為滿足轉乘停車需求，市府正協調台鐵，研議提早開放使用，預計8月中下旬先對外開放，未來旅客轉乘接駁將更有效率。

林欽榮今天也巡視岡山路竹捷運延伸線二階RK2-RK6段工程，從去年1月動工以來，工程進度微幅超前，實際進度達9%，較預定進度超前0.26%，目前進行BSS7主變電站結構體施工、岡山溪橋至本工路路段基樁、自來水管改遷、明溝加蓋及後續捷運主體等工程，力拼2027年底完工通車。

至於RK7-RK8路段，將配合公路局台1線路竹區拓寬工程期程，進行捷運工程設計及施工作業，預計2029年完工。

林欽榮強調，岡山路竹延伸線RK1站西基地土地聯發案，已成功招商；東基地也於6月28日公告招商，未來可透過跨站天橋，串連岡山火車站前後站與捷運站，以「雙鐵共構」交通區位優勢，打造岡山軌道經濟新地標。

高捷岡山路竹延伸線地圖。（捷運局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法