快來認識超萌「短趾和尚蟹」 新北永續環境教育中心平日提供團體預約導覽

位於八里區淡水河旁的教育局永續環境教育中心鄰近「挖子尾自然生態保留區」，每週二至日開放自由參觀，平日也有團體預約導覽。（新北市教育局提供）

2024/08/02 13:58

〔記者黃子暘／新北報導〕認識環境、生態是學習環保的第一步，新北市教育局長張明文介紹，位於八里區淡水河旁的教育局永續環境教育中心鄰近「挖子尾自然生態保留區」，肩負推展環境教育政策、空間改造、生活實踐、環境教學等任務，每週二至日開放自由參觀，平日也有團體預約導覽，歡迎民眾多多利用，一起認識八里的短趾和尚蟹、黃槿、山林濕地及百合。

教育局指出，環教中心建物代表色採用「藏淵藍」，輔以「槿妍黃」、「水黛綠」及「百合白」，均從在地景環境、動植物三類進行顏色採集篩選，與在地連結。

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環教中心指出，「藏淵藍」代表環教中心前沙灘上的「短趾和尚蟹」及地景水色，短趾和尚蟹因圓潤身形，獲得「海珍珠」別稱，蟹殼上帶著自然界少見的藍灰色，在於挖子尾濕地氨氮濃度削減94%後於沿岸現蹤，是在地環境永續的努力成果，「槿妍黃」取自八里在地的黃槿花，「水黛綠」代表環教中心周邊的綠色山林、濕地與防風林，「百合白」則以台灣原生種百合為象徵，喚起民眾復育行動回憶，是在地環境永續保育的重要標的。

教育局指出，環教中心配合食農教育特展及塔樓改善工程完工，陸續將代表色應用於各處，將透過導覽解說引導民眾認識八里在地特色及環境教育意涵，未來也將搭配特展以多元的方式展現環境教育主題；永續環境教育中心週一、國定假日休館，每週二至日開放自由參觀，也提供平日團體預約導覽服務，可預約項目包含「綠建築導覽」以及戶外課程「挖子尾濕地探索隊」，帶領學員發現挖子尾濕地豐富多元的動植物群落。

短趾和尚蟹因圓潤身形，獲得「海珍珠」別稱，蟹殼上帶著自然界少見的藍灰色。（新北市教育局提供）

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