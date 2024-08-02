台南飲冰品抽驗3件不合格 知名品牌冰棒也在其中

串家物語台南三井店的可樂檢出腸桿菌科超標。（南市衛生局提供）

2024/08/02 13:08

〔記者王姝琇／台南報導〕為維護民眾食用飲冰品的衛生安全，南市衛生局持續加強抽驗市售飲冰品，7月共抽驗9件飲冰品，其中台糖善化企業工會善化冰品製造廠、台糖善化糖廠佳里門市部的「古早糖冰棒」複驗結果均不符規定，串家物語台南三井店的可樂則是檢出腸桿菌科超標。

衛生局發言人林碧芬表示，不合格名單中的2件冰品，該冰品製造廠於3月檢驗不合格，檢出腸桿菌科47000CFU/mL（標準為10CFU/mL以下），雖經複抽合格，衛生局將該廠製售冰品列入加強抽驗品項，6月再抽驗該廠製售冰品仍不合格，依法通知業者限期改善後，本次複抽仍不合格，已令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法進行處分，後續持續加強不合格業者抽查。

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林碧芬指出，飲冰品業者平時應應落實衛生自主管理，加強製程環境及容器與器具衛生、注意原物料貯存溫度、工作人員衛生、定期更換製冰機或濾水器濾心等符合食品良好衛生規範準則規定，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，確保製售的冰品安全及衛生。初次抽驗結果未符合者，依食品安全衛生管理法令業者限期改正，屆期未改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局長李翠鳳提醒民眾，夏季高溫細菌容易孳生，建議消費者至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，留意現場製作場所環境之衛生、容器清潔、冰品原料有無加蓋及工作人員手部清潔等。不買冷凍、冷藏溫度不足的產品；購買後應儘速食用，以避免產生腸胃道不適之症狀。

台糖善化冰品製造廠及佳里門市部的「古早糖冰棒」，複抽檢驗結果均不符規定。（南市衛生局提供）

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