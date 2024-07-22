北市抽驗冰品配料9件不合格 珍煮丹、黑丸嫩仙草都上榜

珍煮丹江南分店的橙香鮮茶（原汁含冰）抽驗不合格。（台北市衛生局提供）

2024/07/22 14:12

〔記者江采蓁／台北報導〕夏天是飲冰品的消費高峰，台北市衛生局自今年4月下旬起抽驗散裝飲冰品配料，第2波共計抽驗111件，包括40件冰品、18件食用冰塊、37件飲料、8件熟配料及8件配料，檢驗結果9件不符合規定，知名飲料店珍煮丹、黑丸嫩仙草都上榜。

衛生局這次共抽驗111件產品，其中有9件不符合規定，分別為黑丸嫩仙草古亭店的四季青茶（含冰塊）、珍煮丹江南分店的橙香鮮茶（原汁含冰）、崑成商行（酷加飲品）的魔法水晶、烈奶茶忠孝復興店的金麥文火烏龍（含冰）、武林茶信義永吉店的武林茶原味寒天水晶、杏玥冰坊的紅豆牛奶冰（不含配料）、橫濱牛排南京微風店的香草霜淇淋、馬祖奶茶文山木新店的馬祖奶茶（不含冰塊不含配料）、覺旅咖啡陽光店的巧克力香蕉冰沙。

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衛生局說明，這次抽驗95件飲冰品（包含冰品、食用冰塊、飲料）及8件熟配料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準（沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌）及香豆素；其中25件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有7件產品不符規定，針對不符規定業者，將依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，抽驗的8件配料，如粉圓、水晶、椰果、地瓜圓等，視產品性質檢驗防腐劑、著色劑及過氧化氫，抽驗結果為2件水晶產品檢出防腐劑，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，已要求業者下架案內不符規定產品不得販售並移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生、製程有無衛生缺失的重要指標之一，如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程恐遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，而常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限，因此業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形。

黑丸嫩仙草古亭店的四季青茶（含冰塊）抽驗不合格。（台北市衛生局提供）

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