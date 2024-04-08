台南抽驗市售飲冰品 永康、鹽水2件腸桿菌超標

台南市政府衛生局啟動飲冰品稽查抽驗，共抽驗28件，結果有2件冰品檢出腸桿菌科超過衛生標準。（南市衛生局提供）

2024/04/08 17:28

〔記者王姝琇／台南報導〕為維護夏季食用飲冰品之衛生安全，台南市政府衛生局3月起啟動飲冰品稽查抽驗計畫，共抽驗28件飲料、冰品及配料，結果有2件冰品檢出腸桿菌科超過衛生標準，分別為永康區夏立克綠豆沙、鹽水區銀峰冰枝店清冰，衛生局已依食品安全衛生管理法通知業者限期改善。

衛生局表示，微生物如超過衛生標準，即表示業者在製作過程中存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受污染，或者工作人員的衛生狀況不當等問題所造成。依食品安全衛生管理法第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

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衛生局強調，微生物的動態消長與製造及販賣場所的衛生狀況密切相關，因此食品業者應當優先遵循符合食品良好衛生規範準則的自主管理，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保製售食品的安全及衛生。食品若檢出腸桿菌科超標，顯示該產品衛生狀態不良。

衛生局建議，消費者應至製作販賣場所環境衛生優良的店家選購，購買後2小時內飲用完畢，不宜放太久，以避免產生腸胃道不適之症狀。

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