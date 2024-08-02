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兒少案報導困難！事後審議機制太被動 媒體代表提3項修法方向

現行法規讓媒體報導特定事件時能揭露的資訊相當受限。示意圖，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

現行法規讓媒體報導特定事件時能揭露的資訊相當受限。示意圖，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

2024/08/02 11:51

〔記者林志怡／台北報導〕台北市日前發生幼兒園狼師性侵案，但媒體受限法規、較難揭露詳細案情，衛福部近期召開會議討論相關報導指引草案。保護司長張秀鴛表示，會中也論及後續「兒少權法」修法建議，與會媒體代表認為，未來可依據事件嚴重度進行裁罰分級，並明確行政機關規範、增加媒體在審議機制主動性。

張秀鴛指出，會中邀請專家、兒少團體與6個媒體相關公、學、協會代表討論「兒少及性暴力事件報導指引」草案，其中媒體相關單位包括中華民國新聞媒體自律協會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、中華民國廣播商業同業公會、北市報業商業同業公會、北市雜誌商業同業公會等，但部分單位未派代表出席。

針對會議內容，張秀鴛說，除指引草案外，會中也論及後續「兒童及少年福利與權益保障法」未來修法方向，媒體代表提到，可考量依據事件嚴重程度進行裁罰分級。

另現行法規第69條第4項規範，若是為增進兒童及少年福利或維護公共利益，且經行政機關邀集相關機關、兒童及少年福利團體與報業商業同業公會代表共同審議後，認為有公開之必要，可以就原規範不得公開的內容進行報導，媒體代表希望明確其中「行政機關」規範。

此外，張秀鴛說，媒體代表也提到，現行條文雖有報導後的內容審議機制，但主動權都在行政機關身上，媒體的立場相對被動，遇到報導內容疑似踩紅線、各界認知有落差，或是文字上有討論空間的情況時，運作起來並不如預想中順利，希望能在這次修法中尋求改善作法。

張秀鴛指出，這次各界表達的意見都會納入後續修法考量，另會中代表所特別提及的「足知識別被害人資訊」，是限定範圍於「被害人身邊的特定人士」，或是「社會上不特定的大眾」，後續再修法時也會多聽各界意見，是未來的一大討論重點。

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