環境部高雄辦空污抵換修正草案研商會 環團要求再提高目標加嚴

多個環團對空污抵換表達抗議。（記者葛祐豪翻攝）

2024/08/02 10:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕環境部今天（2日）在高雄召開空污抵換修正草案研商會南部場，多個環團在場外抗議，批評空品標準修正草案太寬鬆，要求再提高目標加嚴，高雄及中南部重災區，不能再用空污抵換來阻礙空品改善。

環境部今天在高雄舉行「空氣品質標準第三條、第四條修正草案」、「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則修正草案」研商會議南部場，多個環團於會議前，在場外進行抗議。

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「監督施政聯盟」召集人陳椒華表示，南部空污嚴重，尤其秋冬季節的空品非常不好，根據之前環保署的健康風險評估報告，臨海工業區的總致癌風險已超過千分之一，林園及臨海工業區鄰近居民罹癌率高且超過全國平均，絕不能冒然再增加開發排污。

陳椒華認為，環境部提出的空污抵換僅是原則和指引，毫無法令約束力，是放水做法，應該予以法制化；她也主張高雄及中南部重災區，不能再用空污抵換來阻礙空品改善。

「南部反空污大聯盟」召集人洪秀菊指出，環境部這次提出的空品標準仍太寬鬆，就算高雄目前PM2.5無法達到15微克/立方米，但對草案以12微克/立方米的低標也不以為然，目標至少要加嚴至10微克/立方米，才能讓高市府和高雄工廠再努力減污。

「高雄健康空氣行動聯盟」理事長黃義英強調，目前採行空污抵換的環評案，多位於中南部三級空品區，但這套抵換只是讓開發案通過環評，可說是「不增加空污」的假正當性而已，實際上仍是惡化在地空品。

「大社環境守護聯盟」總召吳忠頴總召說，空污抵換原則是無法控制空污減量的荒唐政策，是環境部及地方環保局管理不當，讓高污染工業無限擴張，導致居民長期淪為犧牲健康的代罪祭品。

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