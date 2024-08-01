2023年觀光客來台支出恢復疫前6成 日消費額卻減7％

觀光客來台平均每人每日消費額180.67美元，較疫前減少7.78%。圖為宜蘭冬山夜市排隊人潮。（資料照，冬山鄉公所提供）

2024/08/01 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕2023年來台旅客649萬人次，觀光支出達86.61億美元（折合台幣約2698億元），恢復至疫前（2019年）6成，但平均每人每日消費額180.67美元，較疫前減少7.78％。交通部觀光署分析，主要是旅客轉趨重視旅遊體驗，因而減少購物。

觀光署公布2023年來台旅客消費及動向調查摘要，去年來台旅客量恢復至疫前5成5，以新南向18國占3成7為最多，其次為香港澳門1成8、日本1成4；平均停留夜數7.39夜，較疫前增加1.19夜。

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觀光署分析，來台旅客平均每人每日消費額180.67美元，較疫前195.91美元減少7.78％，其中以購物費下滑16.59美元，減少32.06％，降幅最多；娛樂費增加5.37美元，成長89.05%，增長最多。

觀光署企劃組組長吳潔萍表示，從各國際組織調查可見，疫情之後，世界各地消費者將「體驗」列為優先，重視物超所值的行程，國內數據也是這樣的趨勢，因此觀光署疫後也很重視發展旅遊體驗。

在台消費力前三名市場為韓國旅客，平均每人每日212.14美元、日本197.62美元、美國197.33美元。其中購物花費的前三名，是韓國旅客（平均每人每日44.96美元）、中國（37.20美元）、港澳（36.17美元）。日客偏好茶葉，韓客、歐美客偏好紀念品或手工藝品，新南向、中港澳旅客則偏好服飾或相關配件。

新南向成為疫後最大市場，觀光署透過觀宏專案（東南亞優質團簽證便捷措施）、「遊台灣金福氣住宿券加碼促銷及限時機票」優惠，提高來台旅遊意願，推估帶入觀光收益約33億美元。

日本市場方面，受日幣貶值、海外目的地物價上漲、航班未完全恢復等因素影響，去年日本出國人次僅疫前4成8，全年來台92.8萬人次，恢復4成2，平均每人每日消費額為197.62美元，較疫前負成長13.86%，帶入的觀光收益約10億美元。

此外，去年來台旅客以自由行為大宗，占88％，較疫前增加6.5％，顯示疫後重視防疫及小眾旅遊；旅客規劃來台時間，也從疫前51.71天大幅縮短至28.49天。

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