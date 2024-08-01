鹿港頂番婆逾百災民怒吼！ 陳柏村代打現場道歉︰我們很歹勢

彰化縣政府官員今到鹿港頂番婆社區會勘災後現場，100多位居民到場抒發不滿。（記者張聰秋攝）

2024/08/01 16:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮頂番婆地區，因凱米颱風重創，導致工廠和住宅被洪水淹沒，損失慘重。業者和居民將責任歸咎於洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，認為該工程造成溝渠斷層，導致洪水無法排洩。

今天，縣府機要陳柏村代替縣長王惠美帶領局處長會勘災區，面對100多位憤怒的居民，他再三向民眾道歉，表示「歹勢啦！」縣府承諾將檢討改進，並研議短、中、長期治水計畫，避免類似事件再次發生。

請繼續往下閱讀...

在此之前，縣長王惠美已多次前往頂番婆勘災，成為災民的出氣筒，其臉書上也被網友引用其災後受訪時所說的「大家一起加油，一起努力」當梗，畫成四格漫畫，諷刺災民已被洪水淹沒滅頂「咕嚕咕嚕咕嚕」。然而，淹水事件持續發酵，連日來的縣府主管會議，王惠美都逐一點名追究問題，盼儘快找出對策，平息「咕嚕咕嚕」事件。

今天的會勘現場，陳柏村向在場居民承諾，今後除了無法預料與控制的氣候因素外，所有引發洪水的問題，縣府都會全力解決處理。他表示，頂番婆幾十年來從未發生如此嚴重的水患，這次帶給居民極大的痛苦及困擾，縣府責無旁貸，必須確保不再發生淹水問題。縣長已召集各局處幹部研議對策，無論未來多大的風雨，都要設法避免頂番婆再度淹水。

陳柏村進一步指出，水患原因複雜，氣候、雨量、地形以及排水溝渠是否阻塞，都是影響因素之一。身為鹿港人的縣長，會給鹿港居民一個交代，今後，除氣候無法控制外，其他與水患相關的問題，縣府都會處理。

縣府機要陳柏村今代替縣長王惠美向鹿港頂番婆居民說明縣府會儘快解決淹水問題，身為鹿港人的縣長會給居民一個交待。（記者張聰秋攝）

居民情緒激動哽咽。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法