鹿港頂番婆逾百災民怒吼！ 陳柏村代打現場道歉︰我們很歹勢
2024/08/01 16:36
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮頂番婆地區，因凱米颱風重創，導致工廠和住宅被洪水淹沒，損失慘重。業者和居民將責任歸咎於洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程，認為該工程造成溝渠斷層，導致洪水無法排洩。
今天，縣府機要陳柏村代替縣長王惠美帶領局處長會勘災區，面對100多位憤怒的居民，他再三向民眾道歉，表示「歹勢啦！」縣府承諾將檢討改進，並研議短、中、長期治水計畫，避免類似事件再次發生。
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在此之前，縣長王惠美已多次前往頂番婆勘災，成為災民的出氣筒，其臉書上也被網友引用其災後受訪時所說的「大家一起加油，一起努力」當梗，畫成四格漫畫，諷刺災民已被洪水淹沒滅頂「咕嚕咕嚕咕嚕」。然而，淹水事件持續發酵，連日來的縣府主管會議，王惠美都逐一點名追究問題，盼儘快找出對策，平息「咕嚕咕嚕」事件。
今天的會勘現場，陳柏村向在場居民承諾，今後除了無法預料與控制的氣候因素外，所有引發洪水的問題，縣府都會全力解決處理。他表示，頂番婆幾十年來從未發生如此嚴重的水患，這次帶給居民極大的痛苦及困擾，縣府責無旁貸，必須確保不再發生淹水問題。縣長已召集各局處幹部研議對策，無論未來多大的風雨，都要設法避免頂番婆再度淹水。
陳柏村進一步指出，水患原因複雜，氣候、雨量、地形以及排水溝渠是否阻塞，都是影響因素之一。身為鹿港人的縣長，會給鹿港居民一個交代，今後，除氣候無法控制外，其他與水患相關的問題，縣府都會處理。