台南3擱淺貨輪成打卡景點 安平港曝船隻未進港原因

擱淺在台南黃金海岸的貨輪，每天晨昏湧現拍照人潮，十分誇張。（圖由Enen提供）

2024/08/01 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風來襲造成嚴重災情，多艘停泊台南、高雄茄萣外海貨輪，因不堪風浪衝擊擱淺岸邊，成為另類打卡景點，還有1艘沉沒，4名船員失蹤。台南市議員李啟維今天呼籲政府基於人道安全考量，颱風來襲前應讓這些船隻進港避風。

目前台南沿海有3艘貨輪分別擱淺在曾文溪口、鹿耳門溪口及黃金海岸附近，其中，擱淺黃金海岸的貨輪離市區最近，近來成為民眾打卡的熱門景點，晨昏湧現拍照人潮，十分誇張。

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李啟維表示，常看到一些貨輪停泊外海，這些船可能是等待進港卸貨，也可能是為了節省停泊費暫時停在外海，但不管什麼原因，颱風期間還是要考量安全問題。這些不堪風浪被打到岸邊擱淺的貨船，龐然大物要拖也拖不動，也不可能就此停在原地不處理，如果破損也有漏油污染海洋疑慮，日後要如何善後都是棘手問題，政府應建立機制。

安平港營運處說明，該處主要是負責維持碼頭正常營運，安平港有20座碼頭，扣掉4、5座碼頭正對港口，因這次颱風西南湧浪會沖進來並不適合泊靠，最多就只能停靠10幾艘。

安平港營運處說，過去台灣曾發生過有靠港船隻纜繩斷裂造成重大災損，因此，除了位置有限外，也要風險評估，加上這些船隻只是行經公海，並非要進來台灣的港口，也沒要求進港。他們在公海航行，其實並無法可管。在颱風警報發布後，理應即早離開到安全水域避風，最後卻擱淺在台灣海面，這是船長判斷的問題，該處也不樂見。目前權責單位交通部航港局也召集市府及相關單位對擱淺船隻嚴密監控，防範漏油造成海洋污染事件。

擱淺在台南黃金海岸的貨輪，因離市區最近，近來成為民眾拍照打卡的熱門景點。（記者蔡文居攝）

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