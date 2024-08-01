天災重創脆弱花蓮 社福推「以工帶賑」助當地恢復

芥菜種會設立「以工帶振」的扶立計畫，幫助花蓮經濟困難的家庭，花蓮習藝所的高秋鳳（右）陪伴新來的寶兒（左）適應新環境及熟悉烘焙相關作業，傳遞信心與希望。（芥菜種會提供）

2024/08/01 11:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕403地震加上凱米颱風，今年接連天災重創花蓮當地，基督教芥菜種會今（1日）表示，將推動「以工帶賑」，透過當地據點進行培力與工作機會，不只清理家園，更打造烘焙生產線等，來幫助花蓮社區經濟自立。

芥菜種會指出，0403強震重創觀光業為主的花蓮，上週凱米颱風造成北部往返花蓮的交通中斷及淹水等災情，在接連的地震和風災下，盼透過「以工帶振」的助人方式，幫助災民度過生活困境。

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芥菜種會花蓮習藝所主任江宜錦表示，「以工帶振」可提供社區需要者工作機會，「習得」商品很重要的意義是「習」藝而「得」著，透過培育技能，幫助社區中的需要者賺取收入，穩定生活。

如29歲的寶兒（化名）獨力撫養5個孩子，原先靠著清潔房務工作維持生計。地震過後，她幾乎沒有收入，經芥菜種會社工的引介，寶兒來到花蓮習藝所，參與「以工帶振」的扶立計畫，不僅從事房務清潔工作，也因為想給孩子一個好的成長環境，努力在烘焙坊中學習烘焙技術，希望能習得一技之長。

而去年同樣在習藝所學習烘焙的高秋鳳，現已找到自信，她更主動幫寶兒適應新環境、熟悉烘焙作業，從受助者成為助人者，將信心與希望繼續傳遞下去。芥菜種會也透過習藝所推出「習得」中秋禮盒，盼社會大眾支持「以工帶振」理念，幫助需求者經濟自立。

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