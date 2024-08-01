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中央山脈南二段山難 3登山客遺體吊掛下山

縱走中央山脈南二段不幸罹難的3名山友遺體，1日已由空勤總隊直昇機吊掛到信義同富停機坪。（南投縣消防局提供）

縱走中央山脈南二段不幸罹難的3名山友遺體，1日已由空勤總隊直昇機吊掛到信義同富停機坪。（南投縣消防局提供）

2024/08/01 10:22

〔記者張協昇／南投報導〕縱走中央山脈南二段，中途疑因遇凱米颱風暴風雨不幸罹難的3名山友遺體，今（1日）天上午近9時由空勤總隊直昇機吊掛到信義同富停機坪，再由救護車送往南投殯儀館，將由檢警會同法醫相驗，進一步確認死因。

1支2女1男組成的登山隊，計畫以7天時間挑戰玉山園區中央山脈南二段路縱走路線，該3人登山隊7月20日從台東向陽入山，一路往北縱走，21日進到園區的拉庫音溪山屋，預計26日從南投信義東埔下山，凱米颱風登陸前，22日山下留守人有和該登山隊聯絡，全隊已在雲峰往轆轆谷山屋的路上，預計在山屋避災，24日也有該登山隊手機訊號，位置在大水窟山附近，惟颱風過境後，登山隊卻未如期在26日下山，親友趕緊通報失聯救援。

玉山國家公園管理處獲報，與南投、高雄消防局兵分兩路搜救，昨天傍晚高雄搜救人員在南大水窟山前往大水窟山屋途中，於南大水窟山的下方步道50公尺處旁，發現失聯的3名山友，但都沒了呼吸心跳，皆不幸罹難。

南投資深消防員初步研判，罹難者尋獲處的步道路徑起伏不大，雖凱米風強雨驟，但應不至於滑落或被風吹落山崖，推測恐是離開轆轆谷山屋，欲前往下一處山屋避難時，遇暴風雨導致全身裝備濕透，加上路況不佳前進困難，經長途跋涉體力透支無法再行走，最後未能趕到下一處山屋避難即集體失溫喪命。

中央山脈南二段山難3名山友遺體，送往殯儀館等候檢警會同法醫相驗，進一步確認死因。（南投縣消防局提供）

中央山脈南二段山難3名山友遺體，送往殯儀館等候檢警會同法醫相驗，進一步確認死因。（南投縣消防局提供）

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