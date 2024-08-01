凱米吹落高接梨 苗縣梨農爭補助

凱米颱風肆虐，苗縣高接梨受損隨著套袋掉落果園中。（農民提供）

2024/08/01 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕高接梨是苗栗縣重要農作物，卓蘭鎮、大湖鄉種植面積居全縣前兩名，但日前凱米颱風過境，強風導致卓蘭與大湖地區不少果園高接梨落果，梨農叫苦，並提及鄰近的台中市勘災作業迅速，盼在地農政單位也能加把勁。卓蘭鎮與大湖鄉公所表示，已經爭取農政單位會勘，希望能協助受災果農獲得補助。

卓蘭、大湖果園落果 約三至四成

卓蘭鎮長詹錦章表示，初估卓蘭鎮約有三至四成高接梨受強風影響導致落果，公所已經提報並陪同農政單位會勘。大湖鄉公所則指出，大湖鄉同樣已經提報受損狀況，目前已會勘完等待農政單位通知是否達到農業天災現金救助規定。縣府則表示，縣長鍾東錦於七月三十日縣務會議指示盡量協助受害農民，會關心相關進度。

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卓蘭鎮農會指出，這次高接梨災損主因為強風導致，強風沿大安溪及鯉魚潭水庫旁苗五十八線等較平緩區域席捲果園，不少高接梨直接掉落在套袋中，或是連同套袋與樹枝直接被強風吹落、折斷。

大湖地區農會則說，除了靠近鯉魚潭水庫周邊地區地勢較平緩難以遮擋強風，強風也從後龍溪及其他野溪吹進果園，颱風尾的西南風同樣導致災情，估計受災區域受損達三成。

農民盼農糧署能盡快給答案

卓蘭鎮栽種高接梨面積約八百公頃，大湖鄉則接近三百公頃，正值產季，有農民見心血受凱米颱風肆虐落果滿地，不禁感嘆，大湖、卓蘭與台中市東勢區、后里區等地僅隔大安溪，但「對岸」勘災作業迅速，盼農糧署能盡快給農民答案，協助農民度過難關。

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