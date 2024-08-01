柔腸寸斷！強颱豪雨肆虐 嘉義縣山區路斷橋崩景象怵目驚心

嘉149甲縣道來吉往太和村大里網沙沙歐橋的橋面塌陷懸空。（嘉義縣政府提供）

2024/08/01 10:32

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕強颱「凱米」為嘉義山區帶來逾千毫米強降雨，發生難以數計的山崩、土石流，致大小道路柔腸寸斷，路斷、橋崩景象更是怵目驚心，經相關單位全力搶修，目前指標性的阿里山公路已全線暢通，並從今天上午8時起開放甲類大客車行駛；最慘的是阿里山鄉來吉部落，對外兩座主要橋樑149甲縣道梅嶺大橋與沙沙歐橋都中斷，溪底便道僅可通行四輪傳動車輛，但險象環生。

「阿里山達人」黃源明關心大阿里山區路況，7月31日特地上山探查拍攝，沿著台18線公路觸口經隙頂、巃頭（58.6K）、石棹、芙谷峨橋（70.2K）、十字路、二萬平到阿里山，再折返經頂石棹、奮起湖前往光華頂笨仔，又從頂笨仔回頭經奮起湖、太和到來吉，原本從這裡要經仁和（大里網）、豐山、草嶺、古坑回嘉義，但來吉往大里網的沙沙歐橋橋面塌陷、交通中斷，只能原路折回奮起湖，再從石棹沿阿里山公路下山。

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黃源明指出，台18線阿里山公路搶修效率超級快，今天全線暢通，至於阿里山國家森林遊樂區也已完成各項清理工作，林鐵遊樂區支線小火車和電動遊園車都恢復行駛，目前遊樂區內的遊客不多，大門轉運站還出現日月潭到阿里山的員林客運台灣好行公車。

黃源明表示，159甲縣道大華公路的光華二號隧道大面積土石崩塌導致隧道和道路全被沖毀，連附近的墘仔寮橋也被土石流覆蓋，空拍畫面的景象怵目驚心，目前光華頂笨仔社區必須改走往奮起湖的替代道路，再接169縣道到石棹。

黃源明說，從太和村的油車寮轉149甲縣道往來吉的路上，有多處柏油路面被大水沖刷損毀，梅嶺大橋的路基流失（橋面無損），經緊急另闢便道後，可通行四輪傳動車輛，但路況極差，非必要不要行走，過了來吉之後，來到沙沙歐橋就出現橋面塌陷懸空的畫面，來吉往仁和、豐山、草嶺的交通中斷，由於往奮起湖的梅嶺大橋也路基流失，來吉部落的連外道路是目前阿里山區災情最嚴重路段之一。

嘉149甲縣道來吉往太和村油車寮的梅嶺大橋路基流失。（嘉義縣政府提供）

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