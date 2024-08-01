為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蔣萬安不放棄江蕙大巨蛋辦演唱會 不忘歡迎其他歌手團體

台北市長蔣萬安表示，他非常期待江蕙能夠思考，因為有非常多的民眾很期待江蕙能站上大巨蛋， 但這還要進一步的溝通。 （檔案照）

台北市長蔣萬安表示，他非常期待江蕙能夠思考，因為有非常多的民眾很期待江蕙能站上大巨蛋， 但這還要進一步的溝通。 （檔案照）

2024/08/01 11:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安表示大巨蛋10月將舉辦國慶晚會，他也很期待江蕙可以復出在大巨蛋辦演唱會，但江蕙的經紀人陳子鴻婉拒；蔣萬安今（1）出席關渡宮捐贈消防梯活動前再被問到此事，他強調，歡迎所有希望能站上大巨蛋表演的歌手跟團體，最重要的是大巨蛋完成相關審查程序，要做預先的規劃跟安排。

蔣萬安昨天在內湖一場捐血活動上，透露大巨蛋9月場地可以準備好，10月會在那裡辦國慶晚會，還提到他結婚時跟太太進場就是唱江蕙的「家後」，他個人很希望江蕙復出在大巨蛋辦演唱會；消息曝光後，江蕙的經紀人陳子鴻婉拒說「謝謝市長抬愛，二姊已經退休多年，目前沒有復出的計畫」

蔣萬安今天在被問到此事以及是否有其他藝人接洽時表示，他非常歡迎所有希望能站上大巨蛋表演的歌手跟團體，「江蕙是我心中永遠的天后」，他非常期待江蕙能夠思考，有非常多的民眾很期待江蕙能站上大巨蛋，但這還要進一步的溝通。

由於之前蔣萬安曾公開唱過周杰倫的「告白氣球」、五月天的「勇敢」，也被媒體追問現在練好了嗎？蔣萬安頓了一會後笑說，現階段民眾最期待的是當大巨蛋克服過去的限制，在一切符合安全標準、安全無虞之下，能夠盡快地舉辦演唱會，這不只是滿足歌迷的期待，更是能帶動台北市各項經濟的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
劉世芳拜會蔣萬安盼在北市辦國慶晚會？內政部駁：並未提任何建議
2024/08/01 10:30

劉世芳拜會蔣萬安盼在北市辦國慶晚會？內政部駁：並未提任何建議
張惠妹想攻大巨蛋卻怕震動？蔣萬安：會將意見反映給遠雄
2024/04/18 11:15

張惠妹想攻大巨蛋卻怕震動？蔣萬安：會將意見反映給遠雄

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
大巨蛋要辦國慶晚會 蔣萬安挨批搶快難保不出包
2024/07/31 19:43

大巨蛋要辦國慶晚會 蔣萬安挨批搶快難保不出包
大巨蛋10月辦國慶晚會 蔣萬安：盼江蕙復出辦演唱會
2024/07/31 10:32

大巨蛋10月辦國慶晚會 蔣萬安：盼江蕙復出辦演唱會

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
大巨蛋開演唱會？蔣萬安盼「江蕙復出開唱」 經紀人回應了
2024/07/31 12:08

大巨蛋開演唱會？蔣萬安盼「江蕙復出開唱」 經紀人回應了
蔣萬安許願江蕙復出轟大巨蛋 經紀人婉拒
2024/08/01 05:30

蔣萬安許願江蕙復出轟大巨蛋 經紀人婉拒
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播