蔣萬安不放棄江蕙大巨蛋辦演唱會 不忘歡迎其他歌手團體

台北市長蔣萬安表示，他非常期待江蕙能夠思考，因為有非常多的民眾很期待江蕙能站上大巨蛋， 但這還要進一步的溝通。 （檔案照）

2024/08/01 11:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安表示大巨蛋10月將舉辦國慶晚會，他也很期待江蕙可以復出在大巨蛋辦演唱會，但江蕙的經紀人陳子鴻婉拒；蔣萬安今（1）出席關渡宮捐贈消防梯活動前再被問到此事，他強調，歡迎所有希望能站上大巨蛋表演的歌手跟團體，最重要的是大巨蛋完成相關審查程序，要做預先的規劃跟安排。

蔣萬安昨天在內湖一場捐血活動上，透露大巨蛋9月場地可以準備好，10月會在那裡辦國慶晚會，還提到他結婚時跟太太進場就是唱江蕙的「家後」，他個人很希望江蕙復出在大巨蛋辦演唱會；消息曝光後，江蕙的經紀人陳子鴻婉拒說「謝謝市長抬愛，二姊已經退休多年，目前沒有復出的計畫」

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蔣萬安今天在被問到此事以及是否有其他藝人接洽時表示，他非常歡迎所有希望能站上大巨蛋表演的歌手跟團體，「江蕙是我心中永遠的天后」，他非常期待江蕙能夠思考，有非常多的民眾很期待江蕙能站上大巨蛋，但這還要進一步的溝通。

由於之前蔣萬安曾公開唱過周杰倫的「告白氣球」、五月天的「勇敢」，也被媒體追問現在練好了嗎？蔣萬安頓了一會後笑說，現階段民眾最期待的是當大巨蛋克服過去的限制，在一切符合安全標準、安全無虞之下，能夠盡快地舉辦演唱會，這不只是滿足歌迷的期待，更是能帶動台北市各項經濟的發展。

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