「AI界李白」中大教授蔡宗翰「寫給中學生看AI課」 獲吳大猷獎肯定

中央大學資工系教授蔡宗翰的著作「寫給中學生看的AI課（增訂版）」，榮獲第12屆吳大猷科學普及著作獎青少年科普特別推薦獎。（中央大學提供）

2024/08/01 10:13

〔記者林曉雲／台北報導〕AI教育向下延伸！被稱為「AI界李白」的中央大學資工系教授蔡宗翰，其「寫給中學生看的AI課」一書，榮獲第12屆吳大猷科學普及著作獎青少年科普特別推薦獎。蔡宗翰表示，活在AI時代不是要忙著追趕，而是要創造自己的節奏，發揮興趣與專長所在，讓AI成為自己的獨門絕技。

蔡宗翰的專長在自然語言處理、電腦視覺、深度學習和數位人文等，也是中央研究院人文社會科學研究中心研究員，並擔任台灣數位人文學會理事長，目前是國科會TAIDE大型語言模型計畫主責專家之一，訓練AI寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等5大任務，對推廣台灣本土語言和文化具有重要意義。

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被稱為「AI界李白」，蔡宗翰分享，2019年他受邀為「台灣人工智慧學校」經理人上課，由於課程安排在下午，為不讓大家昏昏欲睡，他突發奇想，將上課內容編寫成一首唐詩，讓學員們大感驚艷，嘖嘖稱奇，「AI界李白」的封號因此不脛而走。

從600多本科普書籍中脫穎而出，評審涵蓋小學生到中研院院士，蔡宗翰開心獲獎，他希望藉由AI讓人文與理工融合、共存共榮，並感謝他讀建中時的老師陳美儒，因為她的引薦，讓他有機會與出版社優秀編輯群合作，也因她當年的活潑教學，將生活經驗融入課程內容，就像「聽故事」般引人入勝，對他的教學很有啟發。

此外，蔡宗翰也帶領中央大學國科會科普傳播計畫團隊，8月將上映「我的AI神隊友」影片共6集，要把台灣各領域的AI，透過科普影集的方式，介紹給大眾，內容包括文本與影像、音樂、自駕車、醫療照護、運動和元宇宙等，每集都記錄主角與各AI團隊述說夢想，並由AI團隊協助圓夢的過程，精彩可期。

面對少子化衝擊，蔡宗翰表示，每個孩子都很寶貴，但部分學生對未來很茫然，他決定向下札根，將AI知識普及給小學生、中學生，鼓勵學生透過AI多方嘗試，有「不怕手髒」的精神，實際動手做做看，透過跨域多元學習，找出自己熱情之所在，也鼓勵家長與時俱進，尊重孩子的選擇，作最好的支持後盾。

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