把握最後機會！ 要看「角落小夥伴」就剩最後4天

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

2024/07/31 23:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕送走了凱米颱風，超人氣的彰化縣「鹿港小鎮光影藝術節」與「慶安水樂園」又重新登場了，縣府表示，這兩檔活動都確定在8月4日落幕，想要到鹿港跟角落小夥伴打卡拍照，或是要到白色海豚屋旁的慶安水道玩水上活動，都要把握最後的機會。

縣府城觀處表示，「鹿港小鎮光影藝術節」因為受到凱米颱風的影響，其間一度休展，目前已全面復展，故障或是壞掉的部分也都修復。至於「慶安水樂園」因為颱風關係，將原本報名7月27日與7月28日水上體驗場次，都順延到8月3日與8月4日，無法順延的民眾，則由主辦單位來退費。

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城觀處指出，今年的「鹿港小鎮光影藝術節」，有超受歡迎的角落小夥伴作為佈燈主題，在鹿港老街、中山路與鹿港溪都可以看到，無論是白天或是晚上，都各有不同的風情，受到各年齡層遊客的喜愛，尤其是抓住年輕族群的心，引爆話題，但確定展期不會再延長，想打卡的民眾，務必趁最後幾天來參觀。

城觀處表示，「慶安水樂園」今年推出水上體驗，只要花100元就可以體驗SUP或水上腳踏車，線上報名都秒殺，保留現場名額也人氣滿滿。而免費的水上氣墊溜滑梯，更成為消暑的首選，不過，針對有民眾反應現場完全無遮陽的缺點，如果明年續辦的話，將作為改進的參考。

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

今年鹿港小鎮光影藝術節以角落小夥伴為主題，想打卡的民眾要把握最後時間。（取自愛玩彰化粉專）

慶安水樂園在白色海豚屋旁的慶安水道舉辦水上體驗，擁有藍天白雲、風機、海豚屋的絕美好景。（ 資料照，記者劉曉欣攝）

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