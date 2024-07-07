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扮柯南解謎鹿港！彰化人撐傘頂烈日 全為這顆「蜥蜴燈球」

民眾不怕烈陽照樣撐傘排隊，就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（彰化縣政府提供）

民眾不怕烈陽照樣撐傘排隊，就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（彰化縣政府提供）

2024/07/07 20:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超搶手！「小鎮光影藝術節」實境解謎遊戲今天在彰化縣鹿港鎮登場，同時並發放1000個角落小夥伴的蜥蜴燈球，雖然今天高溫難耐，但民眾照樣在烈日下撐傘排隊，一拿到燈球，就開心的拍照打卡上傳，與朋友分享！

今天的實境解謎遊戲共有500組報名，每組共有五個關卡，闖關方式則是有實體解謎包與場景的線索，讓參賽隊伍透過合作方式，來發掘藏在謎團後面的的景點與故事，發揮「柯南」的偵探精神，探訪鹿港的歷史文化特色，完成任務不只有禮物，最重要的還有今年「小鎮光影藝術節」的主題「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球。

今天雖然烈陽高照，但依舊阻擋不了民眾排隊索取1000個蜥蜴燈球的心，人人在高溫烈日撐著洋傘，就是要排隊領到號碼牌，尤其是許多小朋友，本身就是「角落小夥伴」的愛好者，就算是流汗也不怕，許多人一拿到燈球就搶著打卡拍照上傳，要跟朋友分享。

縣長王惠美表示，鹿港是一座開放式的博物館，這次實境解謎遊戲，讓民眾透過不同方式來認識鹿港，探索鹿港的無限可能。就算是沒有報名實境解謎遊戲的民眾，還是可以透過手機「愛玩彰化」LINE官方帳號，隨時都可進行線上實境解謎，讓遊玩鹿港的方法再度翻新，讓鹿港小鎮的歷史文化之旅，從實體延伸到數位，時時都有令人充滿驚喜之處。

民眾無畏烈陽高照，撐傘排隊就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（記者劉曉欣攝）

民眾無畏烈陽高照，撐傘排隊就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（記者劉曉欣攝）

民眾無畏烈陽高照，撐傘排隊就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（記者劉曉欣攝）

民眾無畏烈陽高照，撐傘排隊就是為了角落小夥伴的蜥蜴燈球。（記者劉曉欣攝）

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