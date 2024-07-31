凱米來襲「台南蚵」未受災 中秋旺季後勢看漲

台南七股蚵肥美，在七股潟湖養蚵的龍山里里長王文財展示牡蠣，剖好的蚵仔1台斤產地價160至180元。（記者楊金城攝）

2024/07/31 17:57

〔記者楊金城／台南報導〕凱米襲台，彰化、雲林、嘉義沿海浮筏式蚵棚遭受慘重災損，台南沿海養蚵因7月至9月是禁養期，並未損失，北門潟湖、七股潟湖養殖的牡蠣，目前也尚無延遲性災害出現，「台南蚵」在中秋節旺季的市場後勢看漲。

台南南區、安南區、安平區養殖的沿海蚵棚約有8千棚，台南市漁港及近海管理所所長張順得今天（31日）說，台南在2014年起，每年7至9月禁止浮筏式牡蠣放養，因此這次凱米颱風未造成蚵農損失。

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而在「內海」七股潟湖有397位蚵農，養蚵面積658公頃，在北門潟湖則有179位蚵農養殖約200公頃。

台南市漁業科科長吳榮在表示，七股潟湖、北門潟湖因大雨、上游區域大排排入洪水，擔心會有海水淡化、混濁等水質變化影響牡蠣生長，幸好海水補充，還未接獲牡蠣出現延遲性災情的通報。

北門潟湖的平掛式牡蠣養殖歷史超過百年，蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，颱風過後一週，潟湖的牡蠣如未出現死亡，就算是平安度過這次風災，因中秋旺季的烤蚵需求，台南蚵的後勢看漲。

邱永仁指出，北門潟湖在中秋前採收的大多是二年生的單體牡蠣，去年產地價約1台斤40至45元，北門蚵產期在11月開始，嘉義盤商大多在7、8月到北門採購「中苗」牡蠣再回去放養，去年一簍喊到2200、2300元。

北門蚵未受災，但北門潟湖也出現另類災害，邱永仁說，颱風過後，嘉義毀壞的蚵棚隨海浪漂進潟湖內，影響牡蠣養殖、漁民航行安全，漁民將部分海廢蚵棚拖至岸邊，但仍有10多個海廢蚵棚在潟湖內漂流，希望農業局趕快清除。

也是蚵農的七股龍山里里長王文財，在七股潟湖養蚵3公頃，他說，比較擔心颱風暴潮沖刷網仔寮沙洲，造成潟湖淤積影響養蚵。剖好的蚵仔產地價目前1台斤在160、180元間。

台南北門蘆竹溝養蚵產業著名，在北門潟湖養殖歷史超過百年。（記者楊金城攝）

台南北門蚵未受災，但北門潟湖出現另類災害，颱風過後，嘉義毀壞的蚵棚隨海浪漂進潟湖內。（記者楊金城攝）

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