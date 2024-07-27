王惠美災後10字爆紅！彰化人用「咕嚕咕嚕」4格漫畫灌爆臉書

有網友把縣長王惠美災後10字話「大家一起加油，一起努力！」當梗，畫成四格漫畫梗圖，抨擊縣府決策失靈。（圖擷取王惠美臉書）

2024/07/27 22:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕凱米颱風把彰化縣淹成「水城」，25、26日災情尤為嚴重，許多地區水淹成河，住家成「游泳池」，有網友把縣長王惠美災後10字話「大家一起加油，一起努力！」當梗，畫成四格漫畫梗圖，漫畫旁白「咕嚕咕嚕咕嚕」成了網友在王惠美臉書留言中的通關語，也成為自我調侃口頭禪、問候語。不少網友今天以此灌爆王惠美臉書貼文三連發。

不少彰化人說，這應該是縣長料想不到的救災插曲，更沒想到臉書貼文就讓民眾越罵越火失，災民的怒火已經一發不可收拾了！

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7月24日凱米直撲台灣而來，彰化縣一連放兩天颱風假，但25日狂風暴雨還有26日凱米回馬槍，彰化縣鬧出嚴重水患，許多地區都是首次發生超乎居民想像的淹水景象，淹出民怨，沒想到，颱風第三天26日仍然正常上班上課，縣長王惠美的臉書被不滿的聲音灌爆，要求停班停課的聲浪排山倒海灌進臉書，但縣府仍維持不放假的決策。

民眾對家裡淹水還要出門工作已經很無奈了，沒想到26日一大早，王惠美竟在其臉書貼「早安文」，提及零星路段仍有積水，提醒上班注意安全。此文一出，旋即激怒了更多的民眾，紛紛上網開罵，留言則數迅速突破8000則，網友們一面倒，強烈抨擊不放颱風假的決策，認為這是錯誤的判斷。

然而，這把怒火並未隨著颱風的離去而平息，王惠美今天再次在其臉書連發三則申請風災減免稅金、農業現金救助及災後環境清潔消毒的貼文，再次引發超過2000則批評留言，網友的撻伐聲浪如潮水般湧入王惠美的臉書，本來是善意佈達中央救災政策的貼文，卻成了災民宣洩不滿的出口，罵聲連連。

已有網友把王惠美接受媒體訪問時避重就輕的回答，畫成四格漫畫梗圖，抨擊決策不OK。漫畫中，縣民家中淹大水，向縣長求救，縣長卻只給予擊掌鼓勵「大家一起加油，一起努力！」，最終縣民「咕嚕咕嚕咕嚕」滅頂了。這幅四格漫畫的旁白，成為抨擊縣府執政能力的熱門素材。

網友不僅用「咕嚕」留言，也拿王惠美騎水上腳踏車的照片做陪襯，還有網友說「阿美，我家淹到都能捕魚了」留言內容都跟貼文原意提醒民眾災後申請救助、消毒環境無關，話題依舊在彰化縣淹水災情轉圈圈。

彰化淹大水，災民怒火從縣長王惠美臉書一則早安文燒起來，怒火已一發不可收拾。（圖擷取王惠美臉書）

網友貼4格漫畫灌爆彰化縣長王惠美臉書。（圖擷取王惠美臉書）

網友貼4格漫畫灌爆彰化縣長王惠美臉書。（圖擷取王惠美臉書）

網友貼4格漫畫，和彰化縣長王惠美騎水上腳踏車的照片，灌爆臉書。（圖擷取王惠美臉書）

網友罵聲連連。（圖擷取王惠美臉書）

網友罵聲連連。（圖擷取王惠美臉書）

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