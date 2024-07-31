雲林擴大風災補助 土石流受災戶淹沒30公分2萬

古坑鄉草嶺村土石滑落至民宅後方，險象環生。（古坑鄉長林慧如提供）

2024/07/31 18:45

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風帶來豐沛雨量，雲林縣山區近日出現土石流災情。如古坑、林內鄉皆有土石沖進家中。為協助民眾盡早重建家園，縣府今宣布，針對土石流受災戶救助，土石淹沒30公分以上，補助2萬元，30公分以下則補助1萬元。

雲林縣此次因凱米颱風帶來驚人豪雨，山區總雨量約1300毫米、平地500至800毫米，其中古坑、林內山區皆有土石滑落情形。古坑鄉長林慧如表示，目前草嶺村共有4戶住家受影響，3戶住宅後方已有土石，已提醒若再有豪雨需緊急撤離依親；林內鄉公所表示，目前在林南村有一戶住家遭土石泥水進住宅，所幸無人受傷受困，因範圍面積小，已由住戶清理完成。

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雲林縣府昨宣布將針對淹水受災戶加碼救助外，今縣長張麗善再宣布因土石流受災同樣補助。她指出，雖然中央沒有針對土石流收災戶救助，不過看到林內、古坑鄉山區還是有土石流造成民宅受損。土石泥流無論多少進入住宅後就很難去除，故縣府救助，因土石流受災達30公分以上，救助2萬元，30公分以下救助1萬元。

縣府社會處長林文志表示，此救助將由縣府社會救助專戶支應，目前根據公所通報有4戶為30公分以上受災戶、1戶為30公分以下受災戶。因此次颱風受到土石流災害，請鄉親於災害發生後1個月內檢附「3個月內水電費繳納證明」、「可辨識門牌及受災情形照片4至6張」、存摺封面影本及其他證明文件，向發生地所屬鄉鎮市公所申請救助金。

縣長張麗善今宣布，因土石流受災30公分以上救助2萬元，30公分以下救助1萬元。（記者李文德攝）

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