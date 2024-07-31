凱米颱風重創南台灣非突發事件 官員：應做好預防性撤離

凱米颱風為南部地區帶來驚人降雨，造成典寶溪溢堤。（讀者提供）

2024/07/31 18:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕強烈颱風凱米上週直撲台灣，造成中南部、東部縣市嚴重災情。政院官員今日受訪表示，凱米颱風造成的災損，會跟0403地震一樣用專案處理。他強調，這次雨勢落在中南部不是突發事件，當時就提出相關預警，預估雨量超過1800釐米。氣象單位預判的雨量，事先都提供給縣市政府，就要做好預防性撤離。

官員指出，中央到地方都有救災經驗，台灣因地形及氣候變遷，所受天然災害頻繁，尤其每年都有地震，中央、地方政府、民間對防災都有一定認知。

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據描述，凱米颱風來臨前，行政院在5月底召開防汛整備會議，當時有跟各縣市政府視訊告知要做防災整備工作、地下水道疏通、路樹修剪，並告知土石流潛勢地區。凱米颱風形成後，上周一更召開凱米颱風的整備會議，對颱風路徑已經有掌握。7月23日，行政院成立相關應變指揮中心，期間開了18次會議。

官員強調，這次雨勢落在中南部不是突發事件，當時就提出相關預警，預估雨量超過1800釐米，也告訴中南部縣市要加強防災整備。據分析，這次凱米颱風造成的傷害，比莫拉克八八風災輕很多，當年八八風災，雨勢大到連車輛都無法行駛，更造成小林村滅村，當時空拍才發現整個村都不見了。

官員談及，這次災情主要是以民間為主，公共設施都沒有受到傷害，例如南部科學園區的防災設施做得非常好，南科當初規劃時就興建了三個蓄洪池，並配備5具大型抽水機。

他強調，防洪是台灣防災重要一環，高雄市有出現大樓淹水，住戶集體擋防水閘門，「防洪上要以自救為主」，私人住所在颱風來襲前，就要做好防淹水準備，不能只是依賴政府，各大樓要做好防水閘門。

官員並建議，有風險的地區，颱風來臨前要進行預防性撤離。一般而言，這次高雄市的那瑪夏區和錫安山所屬三個村這次形成孤島，但有撤離到那瑪夏的安全地區，即當地學校、教堂，有事先預置物資在那，即便道路中斷都還有物資。另外，農田排水系統要做得更好，居民要防止住家淹水，以後可事先堆好沙包，這些都是有效的做法。

另外，蘇花公路和北迴鐵路經常因豪大雨中斷，導致花蓮北上聯外交通受阻。官員表示，天然災害部分，只能先做預防，加強監控有無發生土石流。上次土石流造成北迴鐵路中斷，那邊剛好是盲點，會在關鍵地區部署監控系統，以便天然災害發生前，適時掌握所有狀況，「死角都已經裝上去了」，對花東地區的鐵路會做到更精準。會加強監控的部分。

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