環勞衛3部會首談高溫調適對策 彭啓明盼交通部、內政部也加入

為研擬高溫調適對策，環境部與勞動部、衛福部今天首次共同舉辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/31 16:37

〔記者陳嘉怡／台北報導〕「每年的夏天都可能此生經歷最涼的夏天。」為研擬高溫調適對策，環境部與勞動部、衛福部今天首次共同舉辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」。環境部長彭啓明表示，盼未來交通部、內政部也加入，共同討論如何加強城市綠化，增加馬路上的樹蔭，加強公共空調的場所等議題。

為研擬高溫調適對策，環境部與勞動部、衛福部今天共同舉辦「氣候變遷高溫調適對策研討會」，由學者專家分享高溫預警、都市熱島、健康調適等科學研究，並討論政府對抗高溫的既有進展與未來策略。

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彭啓明表示，雖然全球現在努力減碳，但以現在的減碳幅度，碳達峰可能要2030年才會達到，依照二氧化碳累積速度，未來一定會愈來愈熱，未來20年氣溫可能會比現在增加至少0.5度到2度。以台北市為例，目前的最高溫紀錄是攝氏39.7度，相信很快就會突破攝氏40度，高溫調適也是面對氣候變遷最重要的一環。

彭啓明表示，今天是勞動部、衛福部、環境部3個部會首次合作討論「氣候變遷高溫調適對策」，希望未來交通部、內政部都要加入，討論如何加強城市綠化，增加馬路上的樹蔭，加強公共空調的場所等，提升國人因應極端溫度的保護力。

彭啓明表示，下週國家氣候變遷委員會將召開首次會議，因為遇到凱米颱風造成災害，也會特別提到調適的重要性，這次凱米颱風與之前的莫拉克颱風，降雨量差不多、災情都嚴重，雖然此次淹水面積稍微少一點，水也退的比較快，但對於民眾來說還是淹水，而調適工作是要做到不怕水淹。

彭啓明指出，「防災、調適、淨零」三項合一才是韌性國土，過去台灣面對防災比較經驗，防災有一定預算，但調適目前比較空泛，也沒有特別的預算，淨零則是雖然有進行但還不足，希望從預算增加，以及提升政府作為著手。

成大建築學系特聘教授林子平報告「以氣候變遷科學推動 城市降溫及舒適策略」。（記者陳嘉怡攝）

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