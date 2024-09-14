館長會員臥推被槓鈴壓頸 健身業者：館方有責巡視安全

「傑克在健身」中壢店長嚴凱群認為健身館有責巡視場內安全。（記者黃政嘉攝）

2024/09/14 21:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕網紅館長陳之漢經營的健身房中壢館，31歲男子11日臥推時疑力量不繼，被槓鈴壓頸近50秒，經健身會員救援才驚悚脫險。館長昨天直播澄清，教練約30秒內就注意到狀況，協助送醫，並持續關心會員，不過會員自己沒用護槓，怪健身房嗎？應量力而為；引網友熱議「有撇清責任之嫌」。另有健身房業者認為，法規沒規定使用器材要有人陪同，但館方有責巡視安全，尤其臥推架屬危險健身器材，應設在工作人員視線可看到範圍，不能撇責。

「傑克在健身」健身工作室中壢店長嚴凱群，擔任健身教練經驗8年，他說，影片健身者是進行健力3項的槓鈴臥推項目，根據槓鈴與槓片顏色規格來看，整組達105公斤，從臥推重量及健身者體格，判斷非新手，有一定訓練經驗，但不到業餘競賽程度，槓鈴臥推進行步驟含出槓、低點、頂峰到回槓，健身者出槓後，沒力氣伸直手臂造成槓鈴壓頸，他事先沒升起護槓架，放在比胸口略低位置作保護措施，再來，發現舉不起槓鈴，卻沒第一時間往旁邊卸下槓片，或可先放肚子上大叫，請人幫忙。

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嚴凱群說，教育部在健身中心定型化契約應記載及不得記載事項中的應記載事項中，第6點中，明定業者應提供中文標示及使用說明，以及各設備於明顯處張貼不當使用可能危險的警告標示，及緊急處理危險方法說明，這點若標示說明不清問，造成健身者不知如何使用護槓，導致狀況發生，館方還是有責任。

嚴凱群說，館長的健身房屬大型俱樂部形式，開放非教練課人士付費單純使用器材，法規沒規定使用器材一定要人陪同，但館方有責任巡視健身安全，愈危險的器材，愈應設在工作人員視線可看到範圍，保護健身者，尤其影片健身者是操作風險較高的健力用臥推架。

館長健身館一事今天也在臉書社團「爆廢公社」引網友熱議，Max Dolphin留言說，「阿館在互推甚至撇清責任我就看不下去，該店家本來就沒做好店員巡邏的責任」。愛德華說，「健身房本來就有責任，不然WG賠錢賠假的嗎」，也有人認為健身者問題較大。瑞陽說，「影片中很明顯是他本人問題比較大，沒互槓就算了，連喊也不喊」。

嚴凱群提醒，進行槓鈴臥推，應使用護槓作保護措施。（記者黃政嘉攝）

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