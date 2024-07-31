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嘉縣阿里山來吉國小校長孫儷砡心肌梗塞猝逝 師生哀傷將辦追思會

來吉國小校長孫儷砡驟逝噩耗傳回學校，師生都十分哀傷，對孫校長的用心十分懷念。（擷取Google Map）

來吉國小校長孫儷砡驟逝噩耗傳回學校，師生都十分哀傷，對孫校長的用心十分懷念。（擷取Google Map）

2024/07/31 16:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府7月30日甫辦理113學年度國中小校長交接典禮，阿里山鄉51歲來吉國小校長孫儷砡，今傳出因心肌梗塞在台南市住家跌倒，送醫搶救不治，消息傳回學校，師生哀傷不已，預計開學後舉辦追思會悼念。

縣府教育處長李美華說，孫儷砡校長的故鄉在高雄市那瑪夏區，在嘉義縣教職多年，擔任山美、來吉國小等校校長有10年資歷，今年是第三任來吉國小校長的第一年、還在任期內，不料昨獲報校長突摔倒、送醫不治憾事，已請來吉國小教導主任安淑萍代理校長。

「太突然了，大家都好難過。」安淑萍說，孫校長很體恤下屬，推動校務都會尊重同事意見，與同事打成一片，教職員、學生隨時可到校長室吃點心、討論校務或教學，且孫校長引進許多民間資源，來吉國小以傳唱鄒族古謠聞名，疫情前在校長努力下曾到義大利展演，原本孫校長已找好贊助廠商、籌措400萬元經費，明年要帶全校17個孩子到奧地利展演，如今不知道能否成行？

安淑萍表示，來吉代表嘉義縣參加有「教育界奧斯卡」之稱的教學卓越獎比賽，原本上週末在南投舉行，7月24日凱米颱風來襲，還與校長在校加班練習，下午2人冒著生命危險，在狂風暴雨中開車下山，不料比賽延期到9月。

安淑萍說，來吉國小是偏鄉中的偏鄉，每逢颱風豪雨，部落對外道路就會中斷，甚至停水停電，如此嚴苛條件下，孫校長都留下陪伴部落學童成長，9月的教學卓越獎比賽，團隊將全力以赴，拿到好成績為孫校長達成心願。

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