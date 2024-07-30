為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

屏東今年9校長退休僅1人屆齡 最年輕才53歲

屏東縣長周春米頒贈紀念品給退休校長潘正憲（右），給予祝福。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米頒贈紀念品給退休校長潘正憲（右），給予祝福。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 22:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣國中小113學年有9位校長退休，其中只有1人是屆齡65歲退休，最年輕的是賽嘉國小校長潘正憲，才53歲就提早退休。

屏東縣政府今天（30日）舉辦新卸任高中、國中、國小校長交接典禮，9位退休校長也出席，接受縣長周春米及與會校長們的祝福。

在會場上，代表退休校長們致詞者是最年輕的賽嘉國小校長潘正憲，他的一席話令人印象深刻，他說，整個教育環境隨著時代的變遷，一直不斷在改變，這種劇烈的改變讓現在的校園跟以前不一樣了，所以校長的角色也一直在演變、進化，他要跟各位校長分享一個能夠順應現在校園生態的「一二三法則」， 一是梳理一個你自己的使命感，這個使命感能讓你堅定；二是去堆疊兩種熱情，一是對工作的心情，二是對師生的感情，這兩種熱情能夠讓你堅持；三要培養能夠自我提升的專業。

潘正憲也引用印度詩人泰戈爾「用生命影響生命」短詩說，請把自己活成一道光，因為你不會知道誰會藉著你這道光走出了黑暗，請保持心中的善良，因為你不會知道誰會藉著你的善良走出了絕望。各位校長，為了孩子，請各位成為孩子的那道光，帶著孩子綻放所有的美好與善良。

潘正憲服務教育界33年，37歲時當上校長，如今提早退休，他自嘲是教育界逃兵，但他私下透露，其實退休的原因主要是想照顧、陪伴年逾80歲的老父親。

屏東縣今年退休校長包括公正國中鄔世榮、瑞光國小林育妃、建國國小施世治、水利國小陳賢德、興華國小黃金茂、望嘉國小陳明華、土庫國小施秀玉、賽嘉國小潘正憲及舊寮國小王逸棻，共9位。今年退休校長多，今年共派出9位新任校長，讓過去幾年儲備校長「塞車」的情況，消化到國中、國小各僅剩3位儲備校長未派任。

屏東縣國中小今年有多達9位校長退休。（記者羅欣貞攝）

屏東縣國中小今年有多達9位校長退休。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
肯定軍公教調薪 校長團體倡調高8％
2024/07/21 12:21

肯定軍公教調薪 校長團體倡調高8％
少女考上鼓山高中卻病逝 校長弔唁親送錄取通知「完成報到」
2024/07/13 05:41

少女考上鼓山高中卻病逝 校長弔唁親送錄取通知「完成報到」

台積設廠效應發威 博市陞耐震宅搶眼
雲林縣校長關勝周 獲教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎雙殊榮！
2024/07/23 16:17

雲林縣校長關勝周 獲教育部師鐸獎、杏壇芬芳獎雙殊榮！
教育部師鐸獎揭曉！桃園市3校長獲最高榮譽
2024/07/29 20:25

教育部師鐸獎揭曉！桃園市3校長獲最高榮譽

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播