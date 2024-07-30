屏東今年9校長退休僅1人屆齡 最年輕才53歲

屏東縣長周春米頒贈紀念品給退休校長潘正憲（右），給予祝福。（記者羅欣貞攝）

2024/07/30 22:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣國中小113學年有9位校長退休，其中只有1人是屆齡65歲退休，最年輕的是賽嘉國小校長潘正憲，才53歲就提早退休。

屏東縣政府今天（30日）舉辦新卸任高中、國中、國小校長交接典禮，9位退休校長也出席，接受縣長周春米及與會校長們的祝福。

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在會場上，代表退休校長們致詞者是最年輕的賽嘉國小校長潘正憲，他的一席話令人印象深刻，他說，整個教育環境隨著時代的變遷，一直不斷在改變，這種劇烈的改變讓現在的校園跟以前不一樣了，所以校長的角色也一直在演變、進化，他要跟各位校長分享一個能夠順應現在校園生態的「一二三法則」， 一是梳理一個你自己的使命感，這個使命感能讓你堅定；二是去堆疊兩種熱情，一是對工作的心情，二是對師生的感情，這兩種熱情能夠讓你堅持；三要培養能夠自我提升的專業。

潘正憲也引用印度詩人泰戈爾「用生命影響生命」短詩說，請把自己活成一道光，因為你不會知道誰會藉著你這道光走出了黑暗，請保持心中的善良，因為你不會知道誰會藉著你的善良走出了絕望。各位校長，為了孩子，請各位成為孩子的那道光，帶著孩子綻放所有的美好與善良。

潘正憲服務教育界33年，37歲時當上校長，如今提早退休，他自嘲是教育界逃兵，但他私下透露，其實退休的原因主要是想照顧、陪伴年逾80歲的老父親。

屏東縣今年退休校長包括公正國中鄔世榮、瑞光國小林育妃、建國國小施世治、水利國小陳賢德、興華國小黃金茂、望嘉國小陳明華、土庫國小施秀玉、賽嘉國小潘正憲及舊寮國小王逸棻，共9位。今年退休校長多，今年共派出9位新任校長，讓過去幾年儲備校長「塞車」的情況，消化到國中、國小各僅剩3位儲備校長未派任。

屏東縣國中小今年有多達9位校長退休。（記者羅欣貞攝）

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