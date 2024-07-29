教育部師鐸獎揭曉！桃園市3校長獲最高榮譽

同德國中校長何信璋。（教育局提供）

2024/07/29 20:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕教育部師鐸獎今年度獲獎名單出爐，桃園市有3位校長獲獎，分別為同德國中校長何信璋、茄苳國小校長鄭友泰、莊敬國小校長李明宗，何信璋、鄭友泰是去年桃園市師鐸獎得主，服務42年的李明宗曾獲頒教育部資深優良教師獎。

何信璋歷任大崗國中、光明國中、同德國中校長，適性揚才、讓每個面向孩子都有發展機會是他的教育理念，曾設立大崗體育班及光明資優資源班，在光明國中服務期間，即使校長行政工作十分忙碌，仍利用課後時間為9年級學生加強生物學科，而桃園持續推動智慧教育，何信璋更是其中的「領航員」，他將光明國中打造為智慧學校，推出「決戰光明頂」智慧教師養成計劃，學生學習成果大大提升，並承擔桃園市智慧教育聯隊國中組及桃園戰隊隊長，到各校分經驗與成果，目前正在同德國中推動「智慧5連環」計畫，協助老師運用到教學現場。

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何信璋也是12年國教中央宣導團及地方宣導團團員，為免試入學及志願選填宣講逾100場次，他說，協助孩子選填志願是很重要的事，在光明國中時曾創下全數上榜且前3志願序錄取比率百分百紀錄，到同德國中第1年有9人落榜，便與輔導處訂出零落榜目標，今年只有1人落榜，主要是該名學生狀況較為特殊。

何信璋33年的教學生涯中，有許多學生讓他印象深刻，包括正在拚戰奧運的亞洲貓王唐嘉鴻；另名學生「阿澤」（化名）也分享，從私校轉學至光明國中，校長是他成長路上的光明燈，不僅在學業上給他支持，更在他追尋夢想的路上提供無限動力，當時他和同學共同創作《起飛》畢業歌，成了全台第1首國中生原創畢業歌，校長的信任與支持讓他們敢於夢想、勇於實現，更激勵他後來的創業及保送大學之路。

茄苳國小校長鄭友泰自許是個「特教人」，即使擔任校長，仍長期在桃園市特殊教育學生鑑定及就學輔導會從事鑑定安置輔導工作，且是高階心評人員，他說，特殊學生很多時候也是家庭弱勢、學習弱勢，在學校中第一個要關注的，就是弱勢身心障礙學生，令他印象很深的是，曾2度獲得總統教育獎的游高晏，從小經鑑定為重度自閉症者，小一時被安置到啟智班，特教老師發現他有語文優勢，媽媽更是沒有放棄，帶孩子到醫院做紙鍵盤訓練，當時他擔任高階心評人員，經爭取讓游高晏重新回到普通班接受融合教育，如今游高晏從中央大學畢業，即將進入清大研究所就讀。

鄭友泰說，從特教的角度來看，每個孩子有弱勢但一定也有優勢，應從優勢的角度給孩子機會，「只要不放棄，每個孩子都能走出自己的路」。

李明宗歷任頂社、錦興、光明及莊敬國小校長，不遺餘力將在地文化融入課程，他在頂社國小服務時與坑子居民從無到有蓋了木炭窯並完成「土埆厝」，在光明國小時與多位老師完成《倒轉去聖蹟亭》閩南語繪本，以五福宮聖蹟亭為主角，介紹五福宮及蘆竹區的歷史淵源，他說，地方宗教通常是政經文化中心，在編撰在地文化課程時，勢必要從宮廟文史資料著手，在莊敬國小時結合圖書館，規劃「莊敬ㄍㄨㄢˇ很大」課程，一來代表學習的社教、文化資源豐富，另也希望孩子好好管理自我學習，去年曾獲全國KDP標竿獎。

李明宗生長在礦工家庭，他說，擔任校長後希望幫助更多孩子，讓每個孩子都有學習機會，而他在教職中也體認到，只要有心為了孩子，外部的資源會一直進來，像是將兒童劇團搬進校園演出，讓大部分家長、孩子都能夠享有看劇的體驗。

茄東國小校長鄭友泰。（鄭友泰提供）

莊敬國小校長李明宗。（教育局提供）

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