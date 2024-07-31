中國漁船禁漁期越界集結花嶼西北海域被驅離 我國漁船衰遭撞

我國海巡巡防艇趕抵中國漁船聚集海域，以水柱進行噴灑驅離。（漁民提供）

2024/07/31 16:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大批中國漁船在中國禁漁期間，今（31）日上午8時聚集在花嶼西海域作業，遭我國海巡署巡防艇噴水驅離，在四處流竄的過程，其中一艘「閩惠漁1486號」漁船，衝撞到鄰近捕撈小管作業的高雄茄萣籍盛榮財漁船，船長是澎湖人，船艏受到嚴重撞擊毀損，立即透過118海巡報案系統報案，海巡出動巡防艇展開追擊。

據了解，今日上午8時在花嶼西海域（北緯23°19'17＂、東經118°39'46＂處）作業，遠遠看去大海邊際，密密麻麻全是中國漁船，澎湖海巡署永康艦在附近巡弋，澎湖海巡隊立即增派3019、10087艇前往現場處理。

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當海巡署巡防艇抵達現場後，因數量過多，無法逐一登檢帶回，只能用水柱噴灑驅離中國漁船，受到水柱攻擊後，現場中國漁船立即鳥獸散，四處流竄逃逸，其中一艘中國「閩惠漁1486號」漁船在逃竄過程中，與我國「盛榮財號」漁船發生碰撞，由於中國漁船是鐵殼船，我國漁船則是玻璃纖維製，兩者發生碰撞，台灣漁船自然受創嚴重。

盛號漁船遭中國漁船撞擊後，船艏受創嚴重，現往七美方向開回，緩速開回高雄茄萣漁港上架整修，至於撞擊台灣漁船後，中國漁船並未停船查看，反而加速開船逃逸，海巡署永康艦與澎湖10087巡防艇都隨後緊追，下午2時已傳出成功截停涉嫌肇事逃逸的中國漁船，後續處理方式引發各界矚目。

高雄漁船遭中國漁船撞擊後，船艏出現嚴重凹陷。（漁民提供）

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